В Нижегородской области появятся на свет первые дети «демографического спецназа»

29 октября 2025, 18:01

Фото: iStock/eggeeggjiew

В Нижегородской области в ноябре появятся на свет первые дети, жизни которых удалось сохранить благодаря новому проекту «Скорая демографическая помощь». Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин.





По его словам, региональная программа предусмотрена для беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которых отговаривают сделать аборт и сохранить малыша.





«За время работы «скорой демографической помощи» удалось спасти не одну жизнь. Первые ребятишки, которых поддержали специалисты, появятся в ноябре–декабре», — рассказал Никитин в беседе с Life.ru.