В Китае женщина вывесила на улице банеры об измене мужа с ее подругой

Фото: iStock/iweta0077

В Китае женщина вывесила на улице банеры, в которых публично уличила мужа в измене с ее подругой. Об этом сообщает South China Morning Post.



Банеры были вывешены на заборе жилого комплекса в городе Чанша. В них она обвиняет подругу в тайных отношениях с ее мужем, которые продолжались на протяжении пяти лет. Один из банеров был размещен на машине, стоящей на территории комплекса. В нем говорилось о встречах любовников в отеле во время работы.

Супруга раскрыла фамилию подруги и место ее работы. Как оказалось, в ее отношении началось расследование. Адвокат из юридической фирмы Shaanxi Hengda отметил, что такая инициатива жены может подвести ее под суд за нарушение права подруги на неприкосновенность частной жизни.

