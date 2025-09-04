В Китае женщина вывесила на улице банеры об измене мужа с ее подругой
В Китае женщина вывесила на улице банеры, в которых публично уличила мужа в измене с ее подругой. Об этом сообщает South China Morning Post.
Банеры были вывешены на заборе жилого комплекса в городе Чанша. В них она обвиняет подругу в тайных отношениях с ее мужем, которые продолжались на протяжении пяти лет. Один из банеров был размещен на машине, стоящей на территории комплекса. В нем говорилось о встречах любовников в отеле во время работы.
Супруга раскрыла фамилию подруги и место ее работы. Как оказалось, в ее отношении началось расследование. Адвокат из юридической фирмы Shaanxi Hengda отметил, что такая инициатива жены может подвести ее под суд за нарушение права подруги на неприкосновенность частной жизни.
