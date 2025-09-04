«Жаловался на усталость»: В Подмосковье подросток умер в День знаний

04 сентября 2025, 10:16

В Подмосковье сердце подростка остановилось сразу после Дня знаний

Фото: Istock/Rafa Jodar

В подмосковном Долгопрудном произошёл трагический инцидент в День знаний. Ученик 9-го класса умер сразу после школьной линейки. Подробности сообщает Telegram-канал «Mash».