«Жаловался на усталость»: В Подмосковье подросток умер в День знаний
В подмосковном Долгопрудном произошёл трагический инцидент в День знаний. Ученик 9-го класса умер сразу после школьной линейки. Подробности сообщает Telegram-канал «Mash».
14-летний Артём провёл весь день в школе и, вернувшись домой, отправился в свою комнату. Вскоре его сестра услышала подозрительные звуки и обнаружила брата на полу в состоянии удушья. Девочка немедленно сообщила родителям, которые вызвали неотложную помощь.
К сожалению, к приезду врачей спасти юношу уже не удалось. Согласно предварительным сведениям, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Отмечается, что незадолго до остановки сердца подросток жаловался на сильнейшую усталость. Родители утверждают, что их сын не страдал от каких-либо хронических болезней. Все обстоятельства случившегося выяснят эксперты.
