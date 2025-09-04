В Петербурге школьник попал в реанимацию с пробитым внутренним органом карандаша
В Красносельском районе Санкт-Петербурга третьеклассник попал в реанимацию после того, как карандаш пробил ему внутренний орган. Об этом сообщает telegram-канал Mash на Мойке.
Как оказалось, школьник сел на острый карандаш, который подложил ему одноклассник, чтобы разыграть. Из-за этого ребенок пробил себе внутренний орган и был госпитализирован в больницу, где его поместили в реанимацию. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.
