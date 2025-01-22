В кластере «Дмитров Дом» ввели в эксплуатацию 12 индивидуальных домов

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Двенадцать индивидуальных домов, построенных из газобетона и подходящих для круглогодичного проживания, ввели в эксплуатацию в подмосковном загородном кластере «Дмитров Дом», сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Дома выполнены в скандинавском стиле, их площадь составляет от 113 до 161 кв. метра, площадь участков — от пяти до семи гектаров. Во всех домах выполнена финишная отделка и они подключены к центральным коммуникациям», — говорится в сообщении.Всего на территории загородного кластера «Дмитров Дом» построено уже 65 домов, а по плану их будет более полутора тысяч. Здесь предусмотрена своя социальная инфраструктура: детские сады, школы, детский центр, поликлиника, а также магазины, рестораны, кафе и банный комплекс.
Читайте также:
Подрядчик начал заливать бетон при строительстве детского сада в Солнечногорске
В Истре построят гостиничный комплекс почти на 300 номеров
В Подмосковье благодаря трансформации ЦСС резко выросли объёмы строительства
Лев Каштанов