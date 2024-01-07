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В Подольске устранили аварию и дали тепло в многоквартирном доме по адресу Революционный проспект, 16

07 января 2024, 18:09
Фото: Мария Андрюхина

Фото: Мария Андрюхина

В городском округе Подольск устранили ещё одну аварию — по адресу Революционный проспект, дом 16. Сейчас ведутся работы на улице Литейной. Там прошлой ночью случилась авария.

«В целях обеспечения бесперебойного, полноценного предоставления услуг теплосети жителям Подольска в круглосуточном режиме ведутся работы по предотвращению и ликвидации технологических нарушений. В настоящее время работы по устранению вызванных кратковременной подачей электроэнергии при пуске котельных на сетях теплосети ведется по адресу улица Литейная, 4. Здесь работают аварийные бригады. Ориентировочный срок восстановительных работ — 4 часа. В микрорайоне Шепчинки теплоснабжение восстановлено», — прокомментировал директор МУП «Подольская теплосеть» Александр Искандаров.

Жители дома 4 по улице Литейной отмечают, что дома холодно. Одеваются теплее, согреваются газом, есть горячая вода.


«Ночью отключили отопление, с утра пораньше побежали за ещё одним обогревателем. В доме живут двое детей, младшей — 1 год и 10 месяцев. Греемся обогревателями. Хорошо — есть газ, готовить есть на чем. А так, в квартире очень холодно, по полу тянет холодом. Детей укутали, сами тоже надели тёплые вещи. Желательно, чтобы побыстрее все сделали», — поделилась жительница дома 4 по улице Литейной Вера Гилева.

Также сотрудники теплосетей, работающие на месте аварии отметили, что многие жители с понимаем относятся к ситуации. Подходят, спрашивают о ходе работ и видят, что специалисты борются с аварией без перерыва, делают все, что в их силах.

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#отопление
#теплоснабжение
#горячая аварии
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«Троица» Рублёва пробудет в храме Христа Спасителя полгода
ТВЦ: икону «Троица» Рублёва можно увидеть в храме Христа Спасителя до 23 июня
07 января 2024, 19:37

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Икона Андрея Рублёва «Троица» будет храниться в храме Христа Спасителя до 23 июня. Об этом сообщалось в трансляции на телеканале ТВЦ патриаршей рождественской вечерни в храме.
Отмечается, что 23 июня отмечается день Святой Троицы. К этой дате приурочен перенос иконы в Троице-Сергиеву лавру.

Накануне Рождества икону «Троица» кисти Андрея Рублёва доставили в храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал семьям погибших в зоне СВО военных историю о возвращении из Нью-Йорка русской иконы мученицы Екатерины с частицами её мощей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#троице-сергиева лавра
#храм
#икона
#рождество
#православие
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Тело журналиста «Ленты.ру» Рыбина найдено у трассы в Ростовской области
Журналиста Александра Рыбина обнаружили мёртвым в Ростовской области
07 января 2024, 19:24

Фото: iStock/gorodenkoff

Журналиста и внештатного автора «Ленты.ру» Александра Рыбина обнаружили мёртвым около трассы в Ростовской области. Об этом сообщает портал «Рабкор» в своём Telegram-канале.
Друг журналиста и его мать сообщили, что тело Рыбина было найдено недалеко от трассы, проходящей в районе города Шахты Ростовской области. В настоящее время причина смерти и обстоятельства произошедшего уточняются.

Отмечается, что на протяжении длительного времени Александр Рыбин был внештатным сотрудником издания «Лента.ру». Он писал материалы о событиях на Ближнем Востоке, в Африке, а также на тему туризма.

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#смерть
#журналист
#трасса
#россия
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В Климовске в течение ближайших часов восстановят теплоснабжение уже 90% домов
07 января 2024, 19:18

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел очередной оперативный штаб в этом микрорайне Подольска, где в результате аварии на котельной без тепла остались порядка 170 домов.

Вчера здесь запустили первый котёл, сегодня — второй. В ближайшее время восстановят теплоснабжение ещё в 44 домах. Таким образом, к теплу будут подключены уже 90% жилых строений в Климовске.

«Конечно, пока в подъездах холодно, обращает на себя внимание, что часть стояков не работает. Предстоит большая работа, чтобы прогреть каждую квартиру, - сказал Андрей Воробьев. - У нас сейчас будет встреча с управдомами. Нам нужно еще раз очень доходчиво проговорить и адреса, и поэтапность, и сложности, которые возникают. Хочу поблагодарить наши правоохранительные органы за взаимодействие с собственником, директором завода, за все, что связано с оперативным управлением котельной. Этот вопрос решен, как я понимаю. Важно, чтобы в дальнейшем мы соблюдали дорожную карту, и у нас не было срывов. Поэтому надеюсь, что мы будем тему эксплуатации котельной сопровождать без сбоев. И ещё один важный момент — снятие с котельной особого режима, что позволяет нам иметь доступ на объект».

Сейчас основная задача в Климовске — развоздушить квартиры, в которые еще не пришло тепло. Работа осложнилась замерзанием трасы на некоторых участках, поэтому в таких местах пришлось ее демонтировать и прокладывать заново. Прямо в эти минуты подключаются к отоплению после ремонта наружной тепловой сети дома по адресам:

- Заводская, 11/2;

- ул. Дмитрия Холодова, 10/6;

- Заводская, 13;

- Заводская, 15;

- ул. Дмитрия Холодова, 12;

- ул. Дмитрия Холодова, 14/7.

Заканчиваются работы на тепловой трассе на проспекте 50-летия Октября для подключения ещё 3 домов, где произошел разрыв трубопровода:

- ул. Дмитрия Холодова, 8/5;

- ул Заводская, 9/1;

- Проспект 50-летия октября, 3.

Котельная сейчас выдает теплоноситель, который по мнению специалистов, является оптимальным на данную минуту.

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#андрей воробьёв
#квартиры
#котельная
#теплоснабжение
#дома
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Воробьёв сообщил о восстановлении теплоснабжения в нескольких домах Климовска
07 января 2024, 19:09

Фото: iStock/Vlad Yushinov

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал в своём Telegram-канале о ходе работ по восстановлению штатной работы котельной в Климовске и подключению домов к теплоснабжению.
По его словам, в настоящее время перед властями, коммунальными службами и управляющими компаниями стоит одна главная задача – развоздушить квартиры, в которые ещё не пришло тепло.

Воробьёв подчеркнул, что работа по восстановлению теплоснабжения осложнилась замерзанием трассы, в результате чего понадобились демонтаж и повторная прокладка.

Глава региона сообщил, что в ближайшее время подключаются дома по улице Заводская (11/2, 13 и 15) и Дмитрия Холодова (10/6, 12 и 14/7). Также готовятся к подключению дома на улице Дмитрия Холодова, 8/5, Заводская, 9/1 и проспекте 50-летия октября, 3.

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#андрей воробьёв
#климовск
#отопление
#теплоснабжение
#котельная
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Специалисты круглосуточно работают над восстановлением тепла в Подольске
07 января 2024, 19:01

Фото: Галина Добрынина

В микрорайоне Климовск специалисты непрерывно устраняют неполадки в трубопроводах и теплосетях. Многие из них работают на улице. Уже несколько дней температура не поднимается выше -20 градусов.

В воскресенье, 7 января, градусник показывал -23 градуса. Чтобы поддержать рабочих, сотрудники УК «Подольск» привозят работникам горячую еду и чай. Жители очень ждут, когда в квартирах станет теплее. Часть уехала к родным и знакомым, другие остаются в квартирах с пожилыми родственниками и маленькими детьми, боятся за коммуникации или не могут никуда пристроить животных. Наталья Копанева живет на улице Заводская, 21.

«Трубы начали теплеть 6 января около десяти часов вечера. Постоянно греемся газом, в квартире примерно 14 градусов тепла. Иногда доходит до 12. Нагревали большие кастрюли с водой, чтобы ночью воздух не сильно охлаждался. Для кошки нагревали бутылку с теплой водой, укрывали ее одеялом», — поделилась Копанева.

Ее соседка Оксана Осоева рассказала, что в ее квартире нет отопления с 28 декабря, потому что затопило несколько квартир сверху и стояк перекрыли.

«4 января перекрыли отопление всем, а 6 января его запустили, но на втором этаже снова потек стояк. Оставили заявку, но вопрос не решен. У соседей батареи начали греться, но снова охладели из-за аварии. Вместе с мужем, 70-летней мамой и 15-летним ребенком греемся на кухне газом, но дозированно, чтобы не угореть. Использую один масляный обогреватель в комнате для мамы и дочери, они спят в одежде. Включать дополнительные обогреватели боимся, так как и так постоянно перебои со светом», — рассказала Осоева.

Она отметила, что уезжать из квартиры не собирается, потому что боится, что квартира совсем заморозится и выйдут из строя все коммуникации. К тому же у нее живут две кошки, о которых никто не позаботится, кроме хозяев. Игорь Захаров вместе с женой все эти дни находится в квартире на улице Заводская, 9/1. Вместе с ними на кухне в клетке пытается согреться пара волнистых попугайчиков.

«У нас около 15 градусов тепла. Использую тепловую пушку в одной из комнат и газ на кухне в течение дня, на ночь выключаем. 4 января отключили батареи, до сих пор они холодные», — добавил Захаров.

Василий Жиляев на улице Заводская, 19 следит за ситуацией с 4 января, когда в три часа дня в квартирах отключились свет и тепло. «Освещение осталось только в подъездах, все квартиры без электричества, кроме одной. 7 января включили электричество на 1,5 часа и все. Отопления тоже нет. Спим на одной кровати в теплой одежде, телефон и фонарик заряжаем в машине. Пользуемся газом для обогрева и приготовления еды. Ночью доходило до 10 градусов тепла в квартире. У нас с женой двое детей 12 и 16 лет. С нами живет крупная собака. На стеклах в квартире и в подъезде лед на окнах», — отметил Жиляев.

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#подольск
#квартира
#отопление
#трубы
#аварии
#тепло
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Более ста бригад энергетиков задействованы в Подмосковье для обеспечения надежного электроснабжения в морозы
Из-за аномальных морозов в Подмосковье работают более ста бригад энергетиков
07 января 2024, 18:08

Фото: istockphoto/Kunakorn Rassadornyindee

Для того, чтобы обеспечить полноценное электроснабжение в разных районах Московской области единовременно задействовано более ста бригад энергетиков. Конечно, основные трудности вызваны аномальными морозами, грянувшими в новогодние праздники.

Несмотря на препоны, чинимые погодой, в городских округах Чехов и Солнечногорск электроснабжение в городских округах Чехов и Солнечногорск было восстановлено в полном объёме сегодня, 7 января, к 10 часам утра. На остальной территории Подмосковья компания «Россети Московский регион» продолжает обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей в штатном режиме на протяжении всей праздничной недели, невзирая на аномальные холода.

В настоящее время из-за очередного резкого понижения температуры и в связи с увеличением потребления энергетических мощностей, ведутся работы по переключению электрооборудования на резервные каналы с целью снижения нагрузки, чтобы избежать возможных аварийных ситуаций. В момент переключений могут наблюдаться кратковременные, не более двух часов, перерывы в подаче электричества. Это необходимо для перераспределения нагрузки и предотвращения серьёзных и длительных нарушений электроснабжения. Также устраняются единичные локальные нарушения функционирования электросетей, в том числе на абонентских участках линий электропередачи.

В работах по обеспечению надежного электроснабжения на территории Московской области задействованы 104 бригады. В их состав входят 312 человек, 58 единиц специальной техники, 98 передвижных электростанций, которые в необходимых случаях используются для подачи электроэнергии по резервной схеме и разгрузки электросети.

Администрация региона и сотрудники энергетических служб напоминают, что с целью недопущения повторного повреждения электрооборудования из-за излишней нагрузки, следует соблюдать потребление мощности в объеме, который определён договором на технологическое присоединение.

Сообщать о возможных нарушениях электроснабжения либо замеченных повреждениях энергетических объектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220, а также написав виртуальному помощнику. Найти чат-бот можно в закреплённых сообщениях официального телеграм-канала «Россети Московский регион»: https://t.me/rossetimr_ru.


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#солнечногорск
#чехов
#московский регион
#администрация
#нарушения
#сотрудники
#россети московский регион
#электричество
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В посёлке Никольское в Наро-Фоминске установили новый трансформатор
07 января 2024, 18:08

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В посёлке Никольское в Наро-Фоминске установили новую трансформаторную подстанцию.

Отмечается, что проблемы с электричеством начались 3 января. В 300 жилых домах погас свет. Вечером этого дня снабжение удалось восстановить, однако трансформатор не выдержал нагрузки и загорелся. На следующий день в посёлке была установлена новая подстанция.

Жители посёлка рассказывают, что за несколько часов вечером 3 января деревянные дома, отапливаемые электрокотлами, остыли. В результате большое количество людей были вынуждены в -27 градусов искать другие источники тепла: многие сидели в машинах, кто-то разводил костры, а у кого была возможность – уезжали.

Александра Громова, жительница Никольского, сообщила, что звонки в 112 и полицию не помогали, потому что во всех инстанциях отказывались предоставлять временные пункты обогрева.

Проблемы с электроэнергией в посёлке возникают уже не впервые. Жители неоднократно обращались в «Россети» с требованием решить вопрос, поскольку домам не поставляется полагаемая мощность электроэнергии в размере 15 кВт. В связи с этим, в данный момент люди обеспокоены повторением ситуации, поэтому намерены отправить письмо-обращение в администрацию округа и компанию «Россети» с просьбой окончательно решить вопрос с электроэнергией в посёлке, где проживает более 600 семей.

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#наро-фоминск
#электроэнергия
#аварии
#жители
#россети
#свет
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В Балашихе круглосуточно работают над устранением перебоев с отоплением домов
07 января 2024, 18:08

Фото: iStock/Olga Kostrova

Жители нескольких микрорайонов Балашихи продолжают отправлять жалобы на слабую работу системы отопления в квартирах.

Отмечается, что в связи с наступлением холодной погоды, произошла аварийная остановка котельных и электроподстанций городского округа. Специалисты делают всё возможное для оперативного устранения перебоев с отоплением и электроснабжением.

В круглосуточном режиме в Единую диспетчерскую службу и управляющие компании продолжают поступать сообщения от жителей микрорайонов Кучино и Ольгино, которые жалуются проблемы с отоплением. Так, одна из жительниц рассказала, что температура воздуха в её квартире с 1 января держится на отметке в 16 градусов, батареи едва тёплые, а стены ледяные и влажные.

Устранять неполадки постепенно удаётся в микрорайоне Павлино, где в первых числах января также вышел из строя один из котлов на котельной. Житель одного из домов рассказал, что в настоящее время температура воздуха в его квартире достигла 28 градусов.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров подчеркнул, что власти внимательно отслеживают поступающие от жителей жалобы, а сотрудники всех профильных организаций в круглосуточном режиме устраняют неполадки. Они проводят регулировку оборудования для повышения температуры теплоносителя, подаваемого в дома.

Юров добавил, что в связи с аварийной ситуацией был организован оперативный штаб. Представители администрации вместе с сотрудником городской прокуратуры проводили контроль за выполнением коммунальными службами и управляющими компаниями температурных графиков.

При возникновении вопросов можно обратиться по телефону горячей линии администрации: 8 (495) 529-11-90.

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#балашиха
#отопление
#сергей юров
#коммунальные службы
#аварии
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Совет директоров Tesla и SpaceX обеспокоен пристрастием Илона Маска к наркотикам
07 января 2024, 18:07

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Совет директоров Tesla и SpaceX обеспокоен судьбой компаний в связи с активным употреблением наркотических веществ американским бизнесменом Илоном Маском. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Окружение предпринимателя обеспокоено не только тем, что пагубное пристрастие навредит его здоровью и репутации, но и скажется на бизнесе.

Издание отмечает, что с 2018 до 2021 года Маск неоднократно посещал различные закрытые вечеринки в разных странах. Там он активно употреблял запрещённые вещества. Однажды из-за вредной привычки бизнесмен опоздал на выступление перед сотней своих сотрудников.

Также уточняется, что шесть компаний, активы инвесторов на общую сумму в порядка одного триллиона долларов, несколько десятков тысяч рабочих мест и часть космической программы США могут рухнуть при ухудшении состояния здоровья Илона Маска.

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#илон маск
#наркотики
#бизнес
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