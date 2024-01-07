В Подольске устранили аварию и дали тепло в многоквартирном доме по адресу Революционный проспект, 16

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«В целях обеспечения бесперебойного, полноценного предоставления услуг теплосети жителям Подольска в круглосуточном режиме ведутся работы по предотвращению и ликвидации технологических нарушений. В настоящее время работы по устранению вызванных кратковременной подачей электроэнергии при пуске котельных на сетях теплосети ведется по адресу улица Литейная, 4. Здесь работают аварийные бригады. Ориентировочный срок восстановительных работ — 4 часа. В микрорайоне Шепчинки теплоснабжение восстановлено», — прокомментировал директор МУП «Подольская теплосеть» Александр Искандаров.
Жители дома 4 по улице Литейной отмечают, что дома холодно. Одеваются теплее, согреваются газом, есть горячая вода.
«Ночью отключили отопление, с утра пораньше побежали за ещё одним обогревателем. В доме живут двое детей, младшей — 1 год и 10 месяцев. Греемся обогревателями. Хорошо — есть газ, готовить есть на чем. А так, в квартире очень холодно, по полу тянет холодом. Детей укутали, сами тоже надели тёплые вещи. Желательно, чтобы побыстрее все сделали», — поделилась жительница дома 4 по улице Литейной Вера Гилева.
Также сотрудники теплосетей, работающие на месте аварии отметили, что многие жители с понимаем относятся к ситуации. Подходят, спрашивают о ходе работ и видят, что специалисты борются с аварией без перерыва, делают все, что в их силах.
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