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В Клин доставили гуманитарную помощь, собранную в Домодедове для детей из Курска

04 сентября 2024, 15:12
Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Детям, эвакуированным из Курской области и размещённым в детском лагере «Звонкие голоса» в Клину, привезли гуманитарную помощь, которую собрали жители Домодедова, сообщает пресс-служба администрации Клина.


«На Руси испокон веков люди перед лицом врага вставали плечом к плечу, чтобы поддержать друг друга и одолеть беду. По инициативе главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталёвой жители этого округа за считанные дни собрали и направили гуманитарную помощь в наш округ, который принял большое количество жителей из Суджи и других приграничных населенных пунктов Курской области. Мы вместе и своих не бросаем», — сказала глава городского округа Клин Алёна Сокольская, передавая ребятам из Курской области собранную помощь.
Отмечается, что жители Домодедова собрали канцелярские принадлежности, а также одежду и обувь. При этом сначала были собранные данные о каждом ребёнке, включающие не только рост и размер, но и предпочтения по цветам. В итоге каждый ребёнок получил вещи, приобретённые специально для него.

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#клин
#курская область
#гуманитарная помощь
#домодедово
Блогеров и журналистов приглашают принять участие в конкурсе проектов о селе
04 сентября 2024, 14:50

Фото: iStock/jodie777

Всероссийский конкурс информационных проектов, посвящённых сельской тематике, «Моя Земля — Россия», проводит министерство сельского хозяйства РФ, принять в нём участие могут журналисты российских СМИ и блогеры. Заявки принимаются до 30 сентября, сообщает пресс-служба федерального министерства.
«Для юридических лиц в конкурсе предусмотрены пять номинаций: «Национальный колорит», «Спорт для всех», а также три номинации, приуроченные к Году семьи: «Семейный сельский туризм», «Семейный бизнес за городом, истории успеха» и «Семейные династии». Для индивидуальных авторов есть номинации «Блогосфера», «Моё дело» и «Территория жизни», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к рассмотрению на конкурсе принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года.

Подробная информация о конкурсе размещена на его официальном сайте.

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#конкурс
#сельское хозяйство
#россия
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В Химках провели квест-тренировку по спасению заблудившегося в лесу человека
04 сентября 2024, 14:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Первый в Подмосковье обучающий квест по поискам заблудившегося человека провели в Юрловском лесу городского округа Химки сотрудники аварийно-спасательной службы «ХимСпас», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В квесте приняли участие стали волонтёры, учащиеся образовательных учреждений и жители округа. Их задача заключалась в поиске человека: это требовало применения логического мышления, ориентирования на местности, командной работы и взаимодействие с поисковыми службами», — говорится в сообщении.
В квесте также была задействована специально обученная поисковая собака: участник квеста посмотрели, в чём заключается её роль в ходе спасательный операции, а также о методах, которые используются при реальных поисках заблудившегося человека.

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#химки
#учения
#квест
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Мострансавто переходит на новую систему оплаты труда водителей
04 сентября 2024, 14:17

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

У водителей автобусов пассажирского перевозчика Подмосковья АО «Мострансавто» заработная плата теперь будет рассчитываться по-другому.
Новая повышенная ставка — 191 руб./час — будет единой для всех водителей и не будет зависеть от зональности, а вместо разрядов будут введены единые повышающие коэффициенты, которые зависят от класса автобуса: малый класс ~ 1,03, средний класс ~ 1,05, большой класс ~ 1,1 и особо большой класс ~ 1,3.

Более того, отныне, после первого года работы водители будут получать надбавку за стаж работы, которая, в зависимости от непрерывного стажа работы водителем в АО «Мострансавто», дифференцированно будет устанавливаться в размере от 9 до 20 тыс. руб. Это станет дополнительным стимулом для сотрудников.

«Оплата труда водителей — важный вопрос, изменение системы заработной платы назревало уже давно. Мы стремимся не только привлечь людей на работу, но и удержать персонал, мотивировать, создавая конкурентоспособные для Московской области условия. Сейчас это более справедливый подход и максимально прозрачные условия. Полный переход на новую систему оплаты планируется завершить в 2025 году», — отметил исполняющий обязанности генеральный директор АО «Мострансавто» Дмитрий Минченко.
Компания-перевозчик также отмечает, что с внедрением новой системы оплаты труда водителям больше не придётся выполнять обязанности кондукторов. В их зоне ответственности останется только соблюдение ПДД и безопасность движения.

На сегодняшний день в АО «Мострансавто» работают 9,5 тысяч водителей. Вы также можете стать частью команды, ведь компания приглашает ответственных, опытных и неравнодушных профессионалов присоединиться к ним. Все актуальные вакансии размещены на официальном сайте предприятия в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам 7 (495) 419-17-95 или 7 (903) 161-92-91.

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#мострансавто
#вакансии
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#водители
#оплата
#автобусы
#труд
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Дополнительный период проведения ГИА для 11 классов начался в Московской области
04 сентября 2024, 14:14

Фото: Министерство образования Московской области

4 сентября в Московской области начался дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для 11-х классов.
По сообщениям пресс-службы министерства образования Московской области, это нужно для выпускников, которые по различным причинам не смогли пройти аттестацию в основной период обучения.


Дополнительный период ГИА-11 начался с экзамена по русскому языку, который сдавали 50 человек. Чтобы все правила были соблюдены, на всех пунктах проведения экзамена присутствовали 10 общественных наблюдателей. Кроме того, для обеспечения большей прозрачности, за ходом экзамена также следили 11 онлайн-наблюдателей в региональном ситуационно-информационном центре (СИЦ). Сам экзамен начался в 10:00 и продолжался 3 часа 30 минут. Результаты экзамена будут известны не позднее 18 сентября.


9 сентября состоится экзамен по математике базового уровня и ГВЭ. Дополнительный период ГИА-11 рассчитан на сдачу лишь 2 основных предметов ЕГЭ: русского языка и математики. Те, кто не смог присутствовать на экзаменах, смогут сдать их в единый резервный день сдачи — 23 сентября.

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#математика
#русский язык
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В Подмосковье по просьбам жителей отремонтировали более 240 дорог
04 сентября 2024, 13:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 240 дорог отремонтировали в Московской области по программе, сформированной по итогам голосования жителей на портале «Добродел», в настоящее время эта программа выполнена на 90%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Отремонтировано более 310 км покрытия на 242 дорогах, выбранных жителями Подмосковья с помощью голосования на портале «Добродел», из них по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 43 региональных участка общей протяжённостью 165 км», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Всего до конца ремонтного сезона в Подмосковье обновят около 240 выбранных жителями региональных и муниципальных дорог общей протяжённостью свыше 340 километров.

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#подмосковье
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В деревне Юрлово под Химками построят девятиэтажный паркинг
04 сентября 2024, 13:36

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоуровневый паркинг, рассчитанный на 479 машин, построят на территории деревни Юрлово в городском округе Химки, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Паркинг будет девятиэтажным, его общая площадь составит около 13 тысяч квадратных метров», — отметил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В проект входит также комплексное благоустройство территории, прилегающей к паркингу: там проведут озеленение с высадкой деревьев, а также обустроят уличное освещение и установят скамейки.

Начать строительство многоуровневого паркинга планируется в третьем квартале 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье упростили подачу документов на государственную экспертизу строительных проектов.

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#химки
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#мособлархитектура
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Расписание на Горьковском и Киевском направлениях МЖД изменится с 6 сентября
04 сентября 2024, 13:19

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов на Киевском и Горьковском направлениях изменится с пятницы, 6 сентября, из-за строительства конкорса на станции Железнодорожная, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться по выходным. Первое технологическое «окно» назначено на период с 23:40 6 сентября до 23:40 8 сентября, а затем — в те же часы 13-15 сентября, 20-22 сентября и 27-29 сентября. В это время у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановка на маршруте и его длина, а ряд поездов отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять расписание электричек. Это можно сделать на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД или при помощи мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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#горьковское направление
#мжд
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Музей Сергиево-Посадского колледжа получил награду всероссийского конкурса
04 сентября 2024, 12:41

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Награду всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Солдаты великого Отечества» завоевал Военно-исторический музей Сергиево-Посадского колледжа, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Военно-исторический музей Сергиево-Посадского колледжа, организованный под руководством преподавателя истории и участника поисковых отрядов Ольги Новоселовой, был удостоен почётной грамоты. Церемония награждения состоялась в музее-заповеднике «Бородинское поле» в Можайском округе», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что всего в этом году в конкурсе принимали участие 38 проектов из Московской области.

Конкурс музеев образовательных организаций ежегодно проводится в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память», он направлен на противодействие фальсификации истории, сохранение исторического опыта и формирование традиционных ценностей.

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13 сентября пройдёт акция «День в лесу. Сохраним лес вместе»
04 сентября 2024, 12:05

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Комитет лесного хозяйства Московской области приглашает на акцию «День в лесу. Сохраним лес вместе».
Мероприятие пройдёт 13 сентября на центральной площадке лесного участка в Кучинском участковом лесничестве. Рядом с местом проведения акции будет организована парковка для личного транспорта, от нее до площадки можно будет доехать на бесплатном автобусе.

Для того, чтобы доехать своим ходом, можно воспользоваться электричкой: с Курского вокзала отправляйтесь до ж/д станции «Железнодорожная», выход к ул. Лесопарковая. Отсюда до центральной площадки для участников акции также будут следовать бесплатные автобусы.

Начало мероприятия в 10:00, сбор — в 9:00. Весь посадочный материал и инвентарь выдадут на месте.

Одежда должна быть удобной и соответствовать погоде. Возьмите с собой коллег, друзей, родных и не забудьте хорошее настроение, чтобы с улыбкой сажать деревья.
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