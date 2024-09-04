В Клин доставили гуманитарную помощь, собранную в Домодедове для детей из Курска

Новая повышенная ставка — 191 руб./час — будет единой для всех водителей и не будет зависеть от зональности, а вместо разрядов будут введены единые повышающие коэффициенты, которые зависят от класса автобуса: малый класс ~ 1,03, средний класс ~ 1,05, большой класс ~ 1,1 и особо большой класс ~ 1,3.



Более того, отныне, после первого года работы водители будут получать надбавку за стаж работы, которая, в зависимости от непрерывного стажа работы водителем в АО «Мострансавто», дифференцированно будет устанавливаться в размере от 9 до 20 тыс. руб. Это станет дополнительным стимулом для сотрудников.



«Оплата труда водителей — важный вопрос, изменение системы заработной платы назревало уже давно. Мы стремимся не только привлечь людей на работу, но и удержать персонал, мотивировать, создавая конкурентоспособные для Московской области условия. Сейчас это более справедливый подход и максимально прозрачные условия. Полный переход на новую систему оплаты планируется завершить в 2025 году», — отметил исполняющий обязанности генеральный директор АО «Мострансавто» Дмитрий Минченко.

Компания-перевозчик также отмечает, что с внедрением новой системы оплаты труда водителям больше не придётся выполнять обязанности кондукторов. В их зоне ответственности останется только соблюдение ПДД и безопасность движения.

На сегодняшний день в АО «Мострансавто» работают 9,5 тысяч водителей. Вы также можете стать частью команды, ведь компания приглашает ответственных, опытных и неравнодушных профессионалов присоединиться к ним. Все актуальные вакансии размещены на официальном сайте предприятия в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам 7 (495) 419-17-95 или 7 (903) 161-92-91.



