В Клин доставили гуманитарную помощь, собранную в Домодедове для детей из Курска

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Детям, эвакуированным из Курской области и размещённым в детском лагере «Звонкие голоса» в Клину, привезли гуманитарную помощь, которую собрали жители Домодедова, сообщает пресс-служба администрации Клина.
«На Руси испокон веков люди перед лицом врага вставали плечом к плечу, чтобы поддержать друг друга и одолеть беду. По инициативе главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталёвой жители этого округа за считанные дни собрали и направили гуманитарную помощь в наш округ, который принял большое количество жителей из Суджи и других приграничных населенных пунктов Курской области. Мы вместе и своих не бросаем», — сказала глава городского округа Клин Алёна Сокольская, передавая ребятам из Курской области собранную помощь.Отмечается, что жители Домодедова собрали канцелярские принадлежности, а также одежду и обувь. При этом сначала были собранные данные о каждом ребёнке, включающие не только рост и размер, но и предпочтения по цветам. В итоге каждый ребёнок получил вещи, приобретённые специально для него.
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