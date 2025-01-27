В клинской деревне Минино выделили землю для строительства часовни

Фото: istockphoto.com/AleksViking
Православному приходу Преображенского Храма села Спас-Заулок выделили в безвозмездное пользование участок площадью 400 квадратных метров в деревне Минино городского округа Клин для строительства часовни, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Часовня будет посвящена Тихвинской иконе Божьей Матери. По преданию, Богородица спасла деревню от страшного пожара, поэтому 9 июля, в день праздника Тихвинской иконы, здесь ежегодно собираются верующие и совершается водосвятный молебен», — рассказал настоятель Преображенского Храма села Спас-Заулок священник Василий Денисюк.В 2022 году н месте будущей часовни был установлен поклонный крест.
Строительство часовни планируется начать во втором-третьем квартале 2025 года.
Читайте также:
В Подмосковье за год построят и капитально отремонтируют 163 объекта образования
В каширском ЖК «Радужный» поставили на кадастр два дома на 249 квартир
В подмосковной деревне Стёпаново выбрали участок для строительства спортплощадки
Лев Каштанов