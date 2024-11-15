В Клину 16 ноября проведут спортивный праздник с концертом и танцевальные батлы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Насыщенную программу мероприятий приготовили для гостей и жителей подмосковного Клина: в ближайшую субботу, 16 ноября, в округе проведут спортивные и творческие конкурсы, мастер-классы и концерт, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Суббота начнётся с забега «5 вёрст» — от стартует в 9 утра от арки Сестрорецкого парка. А в 10 утра гостей ждут на празднике, приуроченном к открытию лесопарка «Талицкий лес». Здесь будет проведёт «Осенний кросс» на семь километров, спортивные забеги, эстафеты, фотоквесты, мастер-класс, конкурсы с призами и концертные номера», — говорится в сообщении.Кроме того, в студии «WhyNot?» проведут танцевальные батлы: соревнования в разных танцевальных стилях начнутся в час дня. Запланированы также мастер-классы.
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