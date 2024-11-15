За очистку пруда в деревне Фроловское проголосовали более тысячи человек

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Свыше тысячи голосов набрал Русловый пруд в деревне Фроловское городского округа Клин в голосовании для включения водоемов в программу очистки на будущий год в рамках губернаторской инициативы «100 прудов и озер», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Голосование за включение водоёмов в программу очистки проводилось на портале «Добродел». Оно длилось месяц и завершилось сегодня, 15 ноября. В списке на голосование было 82 пруда, и за Русловый пруд отдали 1 тысячу 51 голос. Всего в голосовании приняли участие свыше 45 тысяч человек», — говорится в сообщении.В водоёмах, которые включат в программу по санитарной очистке, уберут мусор, ряску и прочую водную растительность, расчистят береговую зону и вывезут крупногабаритный мусор.
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