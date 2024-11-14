Команда из Клина стала призёром соревнований по управлению дронами

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Клинская команда «Школа Дронов» заняла второе место на региональных соревнованиях по управлению беспилотниками «Полигон 77», сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Всего в соревнованиях «Полигон 77» приняли участие десять команд из Московской области. Площадкой турнира стала территория столичного индустриального парка «Руднево».«Соревнования проводились в пять этапов: разведка на БПЛА, маневрирование на воздушной системе, работа с компьютерным симулятором, гонка наземных роботов и проверка теоретических знаний. Представители Клина одержали победы на этапах «Разведка» и «Киберквиз» и заняли второе место в общекомандном зачёте», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Школа Дронов» была открыта на базе Дома детского творчества открылась в Клину два месяца назад. Участие в соревнованиях помогло молодой команде набраться опыта.
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