В Луховицах благоустроят парк им. Ивана Воробьёва

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Благоустройство парка культуры и отдыха имени Ивана Воробьёва проведут в Луховицах в текущем году в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«В парке установят современные входные группы, оборудуют спортивные зоны, благоустроят пространства для прогулок и организуют зону для проведения массовых мероприятий. На территории парка предусмотрены также зоны отдыха, где люди смогут проводить время в тени деревьев», — говорится в сообщении.В программу благоустройства парка входит также создание скейт-парка и универсальных спортивных площадок.
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