В Клину доступно свыше 30 вакансий для людей с ограниченными возможностями

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Согласно информации с портала «Работа России», в Клину доступно более 30 вакансий для людей с ограниченными возможностями. Местные компании предлагают разные должности, такие как менеджер по работе с клиентами, художник по росписи стекла, младший воспитатель, лаборант химического анализа и слесарь-сборщик, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На платформе «Работа России» представлено более 600 вакансий для жителей Клина. Важно отметить, что «Работа России» — это государственный портал, разработанный Федеральной службой по труду и занятости в 2009 году для помощи гражданам в поиске работы и работодателям в подборе персонала.
В настоящее время портал насчитывает более 19 миллионов пользователей.
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