В парках Клина к зиме смонтируют новые входные группы

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В двух парках городского округа Клин обновляют входные группы. В парке «Берёзовый» проведена основная часть работ, а в «Сестрорецком» только приступили к сборке конструкций, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Курирующее нас Министерство благоустройства Московской области работает над унификацией парков Подмосковья в соответствии с единым брендбуком. Входные группы будут представлять собой металлические конструкции со светящимися буквами. Обязательные элементы оформления входной группы – логотип «Парки Подмосковья» и название парка», – рассказала замдиректора паркового комплекса городского округа Клин Оксана Лычёва.Новые входные группы будут встречать гостей парка уже этой зимой. К декабрю завершат монтаж конструкций. Также при входе будут установлены информационные пилоны с картой парка и правилами посещения.
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Лора Луганская