В Клину отремонтируют лицей имени Менделеева

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Здание лицея №10 им. Д.И. Менделеева в городском округе Клин планируют капитально отремонтировать, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в единой информационной системе закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Двухэтажное здание лицея общей площадью более 1,8 тыс. квадратных метров, расположенное по адресу: город Клин, улица Дзержинского, дом №11, было построено в 1938 году. Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и выполнить капитальный ремонт постройки, а также поставить оборудование, необходимое для эксплуатации этого объекта», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 222 миллиона 818 тысяч 996 рублей 73 копейки. Заявки принимаются до 7 августа.
Окончание капитального ремонта запланировано на 2025 год.
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