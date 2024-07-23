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В Клину отремонтируют лицей имени Менделеева

23 июля 2024, 17:09
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Здание лицея №10 им. Д.И. Менделеева в городском округе Клин планируют капитально отремонтировать, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в единой информационной системе закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Двухэтажное здание лицея общей площадью более 1,8 тыс. квадратных метров, расположенное по адресу: город Клин, улица Дзержинского, дом №11, было построено в 1938 году. Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и выполнить капитальный ремонт постройки, а также поставить оборудование, необходимое для эксплуатации этого объекта», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 222 миллиона 818 тысяч 996 рублей 73 копейки. Заявки принимаются до 7 августа.



Окончание капитального ремонта запланировано на 2025 год.

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#комитет по конкуретной политике мо
Синоптик Вильфанд спрогнозировал более частое появление смерчей в России
23 июля 2024, 17:48

Фото: iStock/Scharfsinn86

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что учёные уже фиксируют более частое появление смерчей, в том числе и в России, из-за глобального потепления.
При этом он отметил, что это природное явление мало изучено наукой.

«Из-за потепления климата исследователи пришли к выводу, что число опасных явлений повторяются чаще и чаще. К аналогичным выводам приходят все национальные метеорологические службы. Во всемирных метеорологических организациях были проведены исследования, согласно которым в мире количество опасных явлений увеличилось в 4 раза», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Вильфанд.

А в Кемерове сегодня с утра был зафиксирован плотный туман. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр, в центральной части города в утренние часы была зафиксирована дымка, которая снизила видимость до 1 тыс. м.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что образовавшиеся смерчи на юге России будут лишь усиливаться.

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#погода
#климат
#ученые
#россия
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В химкинском сквере Марии Рубцовой в августе появятся скейт-парк и памп-трек
23 июля 2024, 17:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В сквере Марии Рубцовой в Химках началось строительство скейт-парка и памп-трека. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Площадь новых площадок для активного отдыха составит порядка 1 тыс кв. м. На территории оборудуют скейт-парк площадью 350 «квадратов» и памп-трек площадью 540 кв. м. В зонах досуга обустроят дорожно-тропиночную сеть, установят лавочки и урны. Кроме того, в сквере оборудуют зону для игры в пинг-понг», – говорится в сообщении.
Обновлённые зоны в сквере Марии Рубцовой откроют к концу августа. Модернизацию ведут в рамках наципроекта «Формирование комфортной городской среды».

Благоустройству в этом году проведут и в других зонах отдыха Химок. Так, в парке Толстого обновят дорожно-тропиночную сеть и модернизируют систему освещения, оборудуют зону развлечений. В Химкинском лесопарке очистят пруд, обустроят лыжероллерную трассу, входные группы и системы водоотведения.

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#химки
#скверы
#благоустройство
#скейт-парк
#строительство
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье за неделю эвакуировали 3,3 тыс. неправильно припаркованных машин
23 июля 2024, 16:54

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Почти 3,3 тысячи машин, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего за неделю было эвакуировано 3278 автомобилей-нарушителей. Это на 120 машин меньше, чем на прошлой неделе», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин — 341 — было эвакуировано на территории городского округа Красногорск. Второе место антирейтинга по этому показателю занял округ Мытищи, где переместили на штрафстоянку 305 машин. На третье место вышел городской округ Химки с 304 эвакуированными автомобилями. На четвертом месте списка оказался Ленинский округ, где эвакуаторы увезли 292 машины, а замыкает топ-5 антирейтинга округ Королёв с 206 эвакуированными автомобилями.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112 или через сайт Центра безопасности дорожного движения региона.

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#московская область
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#подмосковье
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В Подмосковье назвали самые популярные варианты трудоустройства инвалидов
23 июля 2024, 16:48

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Инвалиды в Московской области чаще всего устраиваются работать администраторами, бухгалтерами и менеджерами по продажам. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
«В Подмосковье работают более 53 тыс. инвалидов, в том числе 10 тыс. - на квотируемых местах. В основном они занимают должности администраторов, бухгалтеров и менеджеров по продажам. Всё это говорит о гибкости рынка труда», – отметила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве напомнили, что предприятиям региона со штатом более 35 человек выделяют квоту для трудоустройства инвалидов.

На ресурсе для инвалидов доступно более 1,8 тыс. вакансий. Самые востребованные — контролёр качества, подсобный рабочий и фармацевт.

Подмосковный Центр занятости с начала года помог трудоустроиться более чем 200 жителям с инвалидностью. 11 человек открыли собственное дело.

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В Ленинском округе построят многоуровневый паркинг
23 июля 2024, 16:43

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоуровневый паркинг, рассчитанный на 351 автомобиль, построят восточнее деревни Ермолино Ленинского городского округа, облик будущей постройки получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«На первом этаже четырёхэтажного паркинга планируется разместить коммерческие помещения и автомойку на три поста. Благодаря этому для жителей близлежащей территории вырастет уровень комфорта и сервиса», — отмечается в сообщении.
Входные группы расположат на одном уровне с землёй, благодаря чему для маломобильных групп граждан будет создана безбарьерная среда. При въезде в паркинг и над входами в помещения общественного назначения проектом предусмотрены места для размещения информационных конструкций.

Прилегающую территорию благоустроят.

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Певца Шарлота* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес певца Шарлота* в список террористов и экстремистов
23 июля 2024, 16:23

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Арестованный за оскорбление чувств верующих певец Эдуард Шарлот* включен в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.
Шарлот* стал фигурантом трех уголовных дел в декабре прошлого года. Исполнитель многократно признавал свою вину и просил прощение перед аудиторией.

В число его противоправных деяний входит: разрыв георгиевской ленты, исполнение пародии на мотив песни «День Победы» в обнаженном виде, а также издевательство над снимком патриарха Кирилла.

Ранее певец Шарлот* публиковал ролики, на которых он сжигал свой российский паспорт, оскорблял россиян и демонстрировал иные преступные действия, находясь за границей. Силовики задержали его в аэропорту и заключили под стражу.

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* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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«Пока позволяю»: Нарколог о связи силы воли и пожизненной зависимости от сигарет
Нарколог Кизицкий: курение — зависимость без выздоровления
23 июля 2024, 16:08

Фото: istockphoto/Roman Didkivskyi

Многие из нас считают, что курение — это просто вредная привычка, однако специалисты уверяют, что это зависимость, схожая с наркотической или алкогольной. В ее основе лежит биохимический процесс, который запускается в головном мозге курильщика и формирует крепкую причинно-следственную связь «сигарета — удовольствие».

Психиатр, психотерапевт, нарколог Ивери Кизицкий в беседе с «Радио 1» сообщил, что курение — это зависимость, от которой нет полного выздоровления.
«Зависимость — это хроническая болезнь, поэтому полностью избавиться от нее или выздороветь нельзя. Можно выйти в ремиссию. Пока человек не курит, он полностью здоров. Но в нем находится задел для нового обострения болезни в любой момент времени», — объяснил эксперт.

По его словам, чтобы перестать курить, нужно просто отказаться от сигарет и пережить тяжелые симптомы.
«Для того, чтобы перестать курить нужно просто перестать курить. И единственное, что остается после этого сделать — выдержать симптомы, которые длятся от 2 до 3 недель. Чувство рассредоточения, раздражительность, большая слабость, потливость, нарушение сна — это нужно перетерпеть. Потом полностью в головном мозге восстановится нейрообмен, нейромедиатор будет вырабатываться, потому что он перестанет поступать из сигарет, и самочувствие стабилизируется», — сказал врач.

Он уточнил, что формирование зависимости и сама зависимость — это разные понятия, которые друг от друга неотделимы. Однако людей, которые «просто балуются» не существует.
«Я не курю, но курю? Это как? Можно заменить слово «сигареты» на слово «героин»: я не употребляю, но по выходным подкалываю. Это совершенно по-другому звучит. Это не сразу зависимость, сначала это употребление, а потом уже на фоне употребления возникает зависимость. Переходной чертой служит формирование синдрома «отмены», когда бросаешь и появляются какие-то психические или физические симптомы, которых не было на фоне употребления и до того, как употреблял», — заключил нарколог Кизицкий.

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#психиатр
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Подмосковным водителям первым в России раздали наборы для контроля трезвости
23 июля 2024, 16:06

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области впервые в России запустили уникальную акцию по профилактике нетрезвого вождения. Госавтоинспекция и Минтранс региона при поддержке оператора подмосковной системы фотовидеофиксации «МВС Груп» вместе с волонтёрами раздают водителям бесплатные наборы для контроля трезвости, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Акция проводится в рамках социального раунда «Трезвый водитель», который продлится до 28 июля. В каждом наборе – информация о последствиях вождения в нетрезвом состоянии и данные о среднем времени выведения из организма разных видов алкогольных напитков, а также три одноразовые индикаторные трубки Шинкаренко-Мохова. Это эффективное средство для оценки наличия алкоголя в организме на основе анализа выдыхаемого воздуха.
«Профилактика нетрезвого вождения – одно из главных направлений работы по повышению безопасности движения в Подмосковье. Особый контроль – в праздничные и выходные дни, во время дачного сезона, когда многие выезжают за город и нередко сопровождают отдых употреблением спиртного. Чтобы на следующий день перед обратной дорогой водители могли проверить себя, мы даём им простой инструмент самоконтроля», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
По статистике Госавтоинспекции Подмосковья, в прошлом году на дорогах региона произошло 405 ДТП с участием нетрезвых водителей. Это на 5% меньше, чем в 2022-м. Число погибших в этих авариях сократилось на 18%. За 2023 год было пресечено 17 тыс. нарушений, связанных с пьяным вождением
«Более 7 лет мы помогаем повышать безопасность на подмосковных дорогах. Мы изготовили большое количество наборов для контроля трезвости и передали их Госавтоинспекции Московской области», – рассказал директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.
Акция по раздаче персональных алкотестеров продлится в большинстве муниципалитетов Подмосковья до конца июля.

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В Подмосковье стартовала акция «Трезвый водитель»

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#подмосковье
#московская область
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Синоптик Шувалов предупредил об опасности выхода смерчей на сушу на юге России
23 июля 2024, 15:45

Фото: iStock/BG-StarkImages

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что образовавшиеся смерчи на юге России будут лишь усиливаться.
Он призвал людей, находящихся в регионе, опасаться выхода смерчей на сушу.

«Смерчи будут развиваться, и нужно опасаться выхода их на сушу. Потому что при выходе на сушу они могут формировать высокие волны в руслах рек. Подъём может достигать нескольких метров. То есть сказать, где это произойдёт и произойдёт ли вообще, нельзя, но вероятность есть», — пояснил в беседе с RT Шувалов.

А в центре погоды «Фобос» спрогнозировали рост температуры воздуха в Москве.

«С сегодняшнего дня управление погодой перешло в руки погожего антициклона. Он рассеет облака и прекратит дожди. А это позволит температуре подрасти до 24-26°C. Солнечная и сухая антициклональная погода задержится как минимум до конца рабочей недели. При этом к среде температура подрастет до 26-28°C, то есть она будет на 2-3°C теплее положенного», — прокомментировали в беседе с «Вечерней Москвой» специалисты.

Ранее водителей предупреждали о том, что в жарку погоду оставлять в запертой машине детей или животных смертельно опасно.

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