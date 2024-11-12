В Клину купили эвакуатор для вывоза брошенных автомобилей

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В Клину активизировали борьбу с бесхозными автомобилями, которые портят облик округа и вызывают недовольство жителей. Для этого закупили эвакуатор и выделили место для хранения проблемного транспорта, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это стало возможным после принятия соответствующих муниципальных правовых актов. Они касаются брошенных, бесхозных и разукомплектованных автомобилей. При обнаружении таких транспортных средств межведомственная комиссия проводит проверку, владельцам направляют требование добровольно убрать машину в течение 20 дней», – говорится в сообщении.Если информации о владельце нет, сведения о транспортном средстве будут размещены на сайте администрации городского округа Клин и в Информационном бюллетене. Если собственник не объявится через 30 дней, автомобиль эвакуируют на штрафстоянку.
При этом расходы на эвакуацию и хранение таких автомобилей будут возмещать в судебном порядке за счёт собственника.
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Лора Луганская