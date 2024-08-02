В Клину начали формировать народную дружину

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Создание местного подразделения народной дружины началось в городском округе Клин, посвящённое этому совещание провела глава муниципалитета Алёна Сокольская с представителями местного Управления безопасности и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Старшее поколение хорошо помнит, как отряды активистов помогали советской милиции в патрулировании улиц, проводили профилактическую работу шумными компаниями, следили за соблюдением правил поведения в общественных местах. (…) И вот снова появились люди с активной жизненной позицией, которые хотят внести свою лепту в создание комфортных безопасных условий жизни в родном городе, деревне, посёлке», — сказала Алёна Сокольская.В народную дружину Клина планируют принимать всех желающих, при этот приоритет будет отдаваться людям с опытом службы в силовых структурах и с хорошей спортивной подготовкой.
Патрули дружинников выйдут на улицы округа уже в начале осени.
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