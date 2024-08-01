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Юные спортсмены из Клина приняли участие в открытии футбольного Кубка России

01 августа 2024, 17:33
Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Воспитанники спортклуба «Химик Юниор» из городского округа Клин братья Никита и Даня Островские стали участниками церемонии открытия Кубка России по футболу, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Соревнования открыл матч между командами «Спартак» и «Динамо». Юные футболисты из Клина выводили на игру Антона Зиньковского и Манфреда Угальде и, видимо, зарядили их на очень хорошую игру», — говорится в сообщении.
Отмечается, что именно Угальде забил первый год матча, а Антон Зиньковский проявил себя как один из самых активных игроков на поле.



В клубе «Химик Юниор» братьям Островским пожелали брать пример с лучших игроков российского футбола и проявлять упорство в достижении своих целей.

Игра между «Спартаком» и «Динамо» в рамках Кубка России по футболу состоялась 31 июля и завершилась со счётом 3:0 в пользу «Спартака».

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#клин
#футбол
#кубок россии
#дети
Итальянка в слезах снялась с боя против не прошедшей гендерный тест боксёрши
01 августа 2024, 16:33

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Итальянка Анджела Карини, выступающая в весовой категории до 66 килограммов, отказалась от продолжения боя 1/8 финала олимпийского боксёрского турнира на Олимпиаде в Париже через 46 секунд после её начала. Ранее её соперница из Алжира не прошла гендерный тест и не была допущена до чемпионата мира.
Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил участие спортсменки из Алжира Иман Хелиф и Линь Юйтин с Тайваня в женском олимпийском турнире по боксу, сообщает «Спортбокс.ру». Обе спортсменки на чемпионате мира 2023 года не смогли пройти гендерный тест, который показал наличие в их организмах XY-хромосом и повышенный тестостерон.

Уже на первой минуте боя итальянка получила несколько чувствительных ударов, после одного из которых у неё на подбородке расстегнулся ремешок защитного шлема. Карини отошла в свой угол, после чего отказалась от продолжения боя с бывшим мужчиной. На глазах спортсменки выступили слёзы.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что это не было «соревнование на равных». Следует отметить, что боксёрские соревнования на Олимпиаде проводит специально созданное МОК подразделение, так как Международная ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлёв, была исключена из олимпийского движения.

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#тест
#бокс
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#мок
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«Медаль с рукой в кармане»: Турок взял серебро в стрельбе на Олимпиаде и стал мемом
Турок Дикеч стал звездой интернета, выиграв «серебро» Олимпиады без экипировки
01 августа 2024, 16:11

Фото: istockphoto/rlat

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч стал настоящей звездой социальных сетей после своего выступления на Олимпиаде в Париже. Он завоевал серебряную медаль в соревнованиях смешанных пар в стрельбе из пневматического пистолета.
Восхищение болельщиков вызвал не сам факт получения первой в своей карьере олимпийской медали 51-летним турком, а то, как именно он это сделал, сообщает Sport24.ru. Приехав на свою уже пятую Олимпиаду, Дикеч, видимо, решил положиться на Всевышнего и особо не напрягаться, а, напротив, максимально расслабиться.

Он пренебрёг специальной экипировкой, которой обычно пользуются стрелки, вёл огонь в своих повседневных очках, а вовсе не специальных, с антибликовыми линзами. Вместо профессиональных наушников шумоподавления в уши турецкий стрелок вставил маленькие «бабушкины» беруши. Одет Дикеч был в обычную и даже, кажется, слегка мятую футболку, стрелял «на расслабоне», вальяжно засунув одну руку в карман.

Публика была в восторге от внешнего вида и поведения турецкого стрелка. Наградой за его «стрельбу на чилле» стала серебряная медаль Олимпиады, которую он и Шеввал Илайда Тархан принесли Турции.

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#медаль
#олимпиада
#стрельба
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На Кубок Акинфеева приедут команды стран СНГ и новых регионов
01 августа 2024, 15:29

Фото: пресс-службе Минспорта МО

В Химках с 18 по 21 августа пройдёт VI Кубок Игоря Акинфеева по футболу. В этом году турнир вновь расширяет географию, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Впервые турнир проводился в 2018 году с участием детских клубов Московской области. В этом сезоне к соревнованиям присоединятся команды из стран СНГ и новых регионов, включая клубы «Кайрат» (Алма-Ата), «Пахтакор» (Ташкент), «Заря» (Луганск), «Шахтёр» (Донецк) и «Академия футбола Крыма» (Евпатория)», – уточнили в министерстве.
За главный трофей сразятся ведущие академии страны - ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Рубин» и другие.

Кроме традиционного футбольного турнира участников ждут две традиционные игровые дисциплины: кипербол и кипербатл. Кипербол – это авторский формат, разработанный Акинфеевым и его командой. Кипербатл представляет собой захватывающий челлендж в формате серии пенальти, в котором участвуют только вратари.
«Рад, что уже в шестой раз нам удается провести этот турнир. Благодарю за помощь и поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьёва, всех партнеров, включая информационных. Наша цель – не только развитие детско-юношеского футбола, но и продвижение уникальных и увлекательных форматов. В этом году турнир подтвердил международный статус. Надеемся, что он будет собирать всё больше регионов и стран-участников», – сказал Акинфеев.
Матч-открытие состоится на стадионе «Новые Химки» 18 августа, а финал пройдёт на стадионе «Родина» 21 августа.

Зрители и юные футболисты смогут поучаствовать в розыгрышах ценных призов и различных интерактивах.

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Представитель Подмосковья установил рекорд России в пожарно-спасательном спорте
01 августа 2024, 14:59

Фото: пресс-службе Минспорта МО

Фёдор Фроловский из Московской области установил новый рекорд страны на соревнованиях, организованных в рамках первенства и чемпионата МЧС Росси по пожарно-спасательному спорту, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Представитель Московской области Фёдор Фроловский. одержал победу и установил рекорд в первом виде программы — штурмовой лестнице — в состязаниях юношей старшей возрастной группы в финальном забеге», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что результат Фроловского составил 10,06 секунды — это новое высшее достижение России в этом виде спорта.

Соревнования по пожарно-спасательному спорту проводятся в Йошкар-Оле. Они стартовали 31 июля и продлятся до 3 августа. Юниоры и взрослые участники из Московской области занимают призовые места.

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#спорт
#мчс
#медаль
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#московская область
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Единственный российский пловец на Олимпиаде Сомов завершил выступления
01 августа 2024, 14:45

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Единственный представитель России в плавательных дисциплинах Евгений Сомов завершил выступления на Олимпиаде в Париже. Он не смог пробиться в полуфинал в плавании вольным стилем на 50 метров.
Сомов был первым россиянином, вышедшим на старт соревнований в рамках Олимпийских игр. В предварительном заплыве на дистанции 100 метров брассом он занял 13-е место и пробился в полуфинал. Однако в финал ему выйти не удалось, во втором заплыве он уступил собственному результату на предварительной стадии и не попал в восьмёрку, которая разыграла медали.

Изначально предполагалось, что Сомов выступит только на этой дистанции, но он заявился ещё на 50 метров кролем. Здесь 25-летнему спортсмену, живущему и и тренирующемуся в США, не удалось преодолеть предварительную стадию. Таким образом, Сомов, вслед за теннисистами-одиночниками и велосипедистами, отправляется домой.

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#сша
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Овечкин против Фетисова: назван состав команд на гала-матч Ovi Cup 2024
01 августа 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Гала-матч легенд хоккея, который состоится 10 августа на «Арене Мытищи», соберёт самых ярких представителей отечественного спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Звёздная игра пройдёт в финальный день VI Кубка Александра Овечкина. В состав команды, которую возглавит сам Овечкин, включены звёзды НХЛ и КХЛ Евгений Малкин, Михаил Сергачёв, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Григорий Панин, Кирилл Марченко, Кирилл Капризов, Александр Романов и другие спортсмены. Сергей Овечкин – сын Александра Овечкина. Он уже второй год подряд выходит на лёд вместе с отцом», – рассказали в ведомстве.
Противостоять дружине «Александра Великого» будет сборная под руководством легендарного Вячеслава Фетисова. В её состав вошли Илья Ковальчук, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Алексей Морозов, Вячеслав Буцаев, Алексей Терещенко, Евгений Артюхин и другие хоккеисты.

Как напомнили в министерстве, 10 августа состоятся заключительные игры VI Кубка Александра Овечкина. Кроме того, пройдёт награждение победителей и призёров детского турнира. Переходящий кубок соревнований вручит лично Овечкин.

В этот день на «Арене Мытищи» с 10 утра желающие смогут поучаствовать в игровых активностях. Гала-матч «Легенд хоккея» стартует в 11 часов.

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#спорт
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Россиянка завоевала серебро на Олимпиаде — для Франции
Кирпичникова принесла французской сборной серебро после смены гражданства
01 августа 2024, 06:58

Фото: istockphoto.com/BalanceFormcreative

Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Сменившая спортивное гражданство с российского на французское пловчиха Кирпичникова стала второй на Олимпиаде во Франции. Уроженка Асбеста (Свердловская область) преодолела дистанцию за 15 минут 40,35 секунды. Первое место заняла американка Кэти Ледеки, установившая новый олимпийский рекорд с результатом 15:30,02. Ледеки стала восьмикратной олимпийской чемпионкой. Бронзу выиграла немка Изабель Гозе, показавшая время 15:51,49.

Кирпичниковой 24 года. В марте исполком МОК утвердил ее заявку на смену спортивного гражданства, освободив от трехлетнего периода ожидания без согласия Олимпийского комитета России (ОКР). Это решение было объяснено временным лишением ОКР статуса национального олимпийского комитета. Глава ОКР Станислав Поздняков выразил недовольство решением МОК, назвав его беззаконием.

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#гражданство
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В Париже показали флаг России и рекорд пловчихи Чикуновой: она прокомментировала
Чикунова не удивилась трансляции флага РФ
01 августа 2024, 01:35

Фото: istockphoto.com/Daniel Bartus

Во время соревнований в рамках Олимпийских игр во Франции спортсменам продемонстрировали рекорд 2023 года Евгении Чикуновой, передает Матч.ТВ. Рядом с показателем был российский флаг. Спортсменка прокомментировала ситуацию.
Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова прокомментировала появление ее мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом с флагом России в трансляции Олимпиады в Париже.

В среду, перед стартом квалификационного заплыва на эту дистанцию, на экране трансляции было показано достижение Чикуновой, установленное в апреле 2023 года с результатом 2 минуты 17,55 секунды. В графике рядом с ее именем был размещен флаг России.

«Приятно, но я и не думала, что может быть как-то по-другому, рекорд ратифицирован официально», отреагировала на это событие российская пловчиха-рекордсменка.
Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа, и на Играх выступают 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

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#рекорд
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Ирина Винер раскрыла, кто станет новой звездой художественной гимнастики в России
Винер заявила, что Капранова станет ее преемницей
01 августа 2024, 00:06

Фото: istockphoto.com/Maria Moroz

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала десятикратную чемпионку мира Ольгу Капранову своей потенциальной преемницей. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом Sputnik.
Винер выразила уверенность, что Капранова станет отличным руководителем Федерации художественной гимнастики России в будущем.

«Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации художественной гимнастики России», — отметила Винер во время торжественного мероприятия в честь ее дня рождения в Гагре.

Капранова приехала в Абхазию всего на один день, чтобы поздравить своего тренера с праздником.

«Ирина Александровна потрясающая. Я счастлива, что она есть в моей жизни, что я попала в руки такого великого тренера, когда была еще ребенком. До сих пор мы вместе, и я всегда могу обратиться к ней за любым советом, даже не касающимся спорта», — подчеркнула Капранова.

Ирина Винер проводит отдых в Пицунде с семьей и призналась, что изначально не планировала устраивать пышное торжество. Однако абхазское гостеприимство и теплый прием изменили ее планы.

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#гимнастика
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