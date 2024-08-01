Юные спортсмены из Клина приняли участие в открытии футбольного Кубка России

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Воспитанники спортклуба «Химик Юниор» из городского округа Клин братья Никита и Даня Островские стали участниками церемонии открытия Кубка России по футболу, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Соревнования открыл матч между командами «Спартак» и «Динамо». Юные футболисты из Клина выводили на игру Антона Зиньковского и Манфреда Угальде и, видимо, зарядили их на очень хорошую игру», — говорится в сообщении.Отмечается, что именно Угальде забил первый год матча, а Антон Зиньковский проявил себя как один из самых активных игроков на поле.
В клубе «Химик Юниор» братьям Островским пожелали брать пример с лучших игроков российского футбола и проявлять упорство в достижении своих целей.
Игра между «Спартаком» и «Динамо» в рамках Кубка России по футболу состоялась 31 июля и завершилась со счётом 3:0 в пользу «Спартака».
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Лев Каштанов