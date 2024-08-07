Минобороны предоставило последние данные по обстановке в Курской области

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Минувшей ночью подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России уничтожали подразделения ВСУ в нескольких районах Курской области у российско-украинской границы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.Уточняется, что резервы противника поражены в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы, Корчаковки, Новой Сечи, Павловки и населенного пункта Городище в Сумской области.
По данным МО РФ, потери противника составили порядка 260 боевиков, а также 50 единиц техники. В числе уничтоженной вражеской техники оказалось семь танков, две САУ ЗРК «Бук М1» и установка разминирования УР-77.
В настоящее время операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается, отметили в ведомстве.
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Элина Позднякова