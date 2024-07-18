В Подмосковье в этом году проведут капремонт более 4 тыс. домов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье с начала года провели капитальный ремонт более чем 1,1 тыс домов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Обновили 115 фасадов, привели в порядок 367 кровель, улучшили водо- и теплоснабжение в 1 тыс. многоквартирных домов. Модернизировали системы газоснабжения в 793 МКД. Лифты заменили в 378 жилых зданиях. Всего в 2024-м планируется капитально отремонтировать свыше 4 тыс. домов», – говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что в Московской области реализуют масштабную программу капитального ремонта домов. В неё вошли более 44 тыс. объектов, из которых 17,3 тыс. уже привели в порядок. За 10 лет перемены почувствовали 3,5 млн жителей.
Узнать, какие дома входят в программу, можно на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.
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