В Подмосковье ремонтируют два музея и 14 домов культуры

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области в этом году ведутся работы по капремонту и реконструкции 16 учреждений культуры.
Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Капремонт проводится в ДК «Исток» в Серпухове, Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье», Дворце культуры «Октябрь» в Дубне, Дворце культуры «Павлово-Покровский», филиале «ГДКиС «Мир» МБУ «ЦКД «Импульс» городского округа Домодедово, Доме культуры «Октябрь» Лосино-Петровского, Дворце культуры Ступина, КДЦ «Заря» городского округа Балашиха, Доме культуры им. 1 Мая в Подольске, Дворце культуры «Родина» в Химках, Культурном центре «Октябрь» в Электростали, Дворце культуры «Мир» городского округа Лыткарино и Центральном доме культуры им. Н.Н. Нариманова городского округа Шатура.
Помимо этого, идёт капитальный ремонт музея «Новый Иерусалим», а также реконструкция музея-заповедника «Мелихово» и культурно-досугового центра «Протон» в Серпухове.
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«В этом году у нас масштабная программа: планируется провести капитальный ремонт 13 домов культуры. На эти цели запланировано почти 3 миллиарда рублей», – сказал он.
Капремонт проводится в ДК «Исток» в Серпухове, Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье», Дворце культуры «Октябрь» в Дубне, Дворце культуры «Павлово-Покровский», филиале «ГДКиС «Мир» МБУ «ЦКД «Импульс» городского округа Домодедово, Доме культуры «Октябрь» Лосино-Петровского, Дворце культуры Ступина, КДЦ «Заря» городского округа Балашиха, Доме культуры им. 1 Мая в Подольске, Дворце культуры «Родина» в Химках, Культурном центре «Октябрь» в Электростали, Дворце культуры «Мир» городского округа Лыткарино и Центральном доме культуры им. Н.Н. Нариманова городского округа Шатура.
Помимо этого, идёт капитальный ремонт музея «Новый Иерусалим», а также реконструкция музея-заповедника «Мелихово» и культурно-досугового центра «Протон» в Серпухове.
«Найти всю необходимую информацию о домах культуры нашим жителям поможет удобный онлайн-сервис. Там можно записаться на занятия в кружки, посмотреть расписание различных мероприятий, концертов», – добавил Брынцалов.Портал посвящён домам культуры и кружкам. Он представляет собой единый информационный ресурс для посетителей любого возраста.
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Лора Луганская