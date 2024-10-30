В Клину планируется строительство молочно-товарной фермы

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Компания ООО «Колхоз Петровский» готовится к реализации инвестиционного проекта по строительству молочного комплекса с собственной базой для производства кормов и разведения скота, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Основным видом деятельности предприятия является разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. После ввода объектов в эксплуатацию объем производства молока будет достигать 45 тысяч тонн в год. Кроме этого, будет создано 335 новых рабочих мест», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Десять альпак уакайа и сури переехали на «Городскую ферму» ВДНХ
Дайана Хусинова