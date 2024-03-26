В Клину приняли около ста белгородских детей

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО
Около ста школьников из Белгорода приехали в Клин отдохнуть и набраться сил. Их разместили в Клинском детском оздоровительном центре «Горизонт», сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Познакомиться с юными белгородцами приехала глава городского округа Алёна Сокольская. Ребята рассказали, что в лагере им понравилось всё, особенно меню. Для детей, временно покинувших дома, созданы все условия: комфортное размещение, пятиразовое питание, развлекательная, учебная и экскурсионная программы. И самое главное – безопасность», – говорится в сообщении.Дети получили возможность общаться, гулять, отдыхать, учиться и ездить на экскурсии, не находясь под обстрелами и не прячась в убежища.
«Мы приложим все усилия, чтобы ребятам в Клину было не только спокойно, но и интересно, чтобы у них не было времени скучать и грустить. Постараемся обеспечить для каждого полноценный учебный процесс и дополнительные занятия по душе – спорт, изобразительное искусство, чтение», – отметила Сокольская.Всего Подмосковье приняло около 400 детей из опасных приграничных районов Белгородской области.
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Лора Луганская