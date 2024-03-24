Подмосковные врачи оказывают медицинскую помощь прибывшим из Белгорода детям

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Врачи в Московской области оказывают всю необходимую медицинскую помощь эвакуированным из Белгорода детям, об этом сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья.
«Для осмотра детей, прибывающих из Белгорода в пункты временного размещения городах Клин, Пушкино, Волоколамск и Коломна, сформированы 4 врачебно-сестринские бригады в составе 18 человек», — уточнили в пресс-службе.Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
Напомним, 24 марта в Подмосковье прибыли около 400 детей из находящейся под обстрелами Белгородской области. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева их разместили в детских оздоровительных лагерях 4 муниципалитетов.
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Евгения Парфентьева