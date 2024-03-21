Пять человек пострадали при обстреле Белгорода

Фото: Сайт Кремля
Пять человек пострадали в результате утреннего обстрела в Белгороде, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Более 30 квартир в шести многоэтажных домах были повреждены в Белгороде, а также десять автомобилей и фасадное остекление в «Белгород-Арене». В результате обстрела временно осталось без электричества около пяти тысяч жителей.
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Артем Кузьмин