В Клину прошла встреча в честь дня рождения Молодой гвардии Единой России

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Встречу с членами клинского отделения «Молодой гвардии Единой России» провела глава городского округа Алёна Сокольская, мероприятие было приурочено к 19-летию организации, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В завершение встречи Алёна Сокольская вручила активным членам «Молодой гвардии» благодарственные письма.«Алёна Сокольская поблагодарила ребят за труд на благо нашего округа и Подмосковья, обсудила с молодежью их идеи и проекты. В волонтерской «копилке» клинских молодогрвадейцев много проектов. Вместе с друзьями ребята сдавали кровь для пострадавших во время теракта в Крокусе, разносили продукты одиноким людям в период пандемии, встречали наших сограждан, вынужденно покинувших территории ЛДНР, Курской и Белгородской областей», — говорится в сообщении.
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