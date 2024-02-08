В Клину провели всероссийский семинар «Формула успешного лета»

Фото: Данила Кирьянов
В Клину прошел Всероссийский семинар по организации отдыха для детей «Формула успешного лета». об этом сообщил корреспондент.
Мероприятие проходило на базе клинского оздоровительного центра «Горизонт». В образовательном семинаре принимали участие руководители и вожатые детских лагерей из 25 регионов страны и Казахстана.
«В этом году в нашем центре пройдет полная трансформация программы отдыха. По-прежнему, наши смены будут яркими, творческими спортивными, но также мы включим в программу робототехнику и искусственный интеллект», - поделился директор оздоровительного центра «Горизонт» Дмитрий Горячев.
Стоит отметить, что в ходе трех дней обучения участники смогли обменяться профессиональным опытом, а также поближе познакомиться с городом.
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«В этом году в нашем центре пройдет полная трансформация программы отдыха. По-прежнему, наши смены будут яркими, творческими спортивными, но также мы включим в программу робототехнику и искусственный интеллект», - поделился директор оздоровительного центра «Горизонт» Дмитрий Горячев.
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Мира Полтева