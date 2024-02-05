Турэксперт Ансталь: Самый популярный город для поездок весной — Калининград

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Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь отметила, что наиболее востребованными направлениями для путешествий весной среди российских городов стали Калининград, а также Казань и Сочи.
«Популярными направлениями у туристов для поездок весной являются Калининград, Казань и Сочи. В принципе, климатические условия этих мест позволяют путешественникам посещать их круглый год», — пояснила в беседе с NEWS.ru Ансталь.Что касается заграничных направлений, то здесь специалист рекомендовала Арабские Эмираты и Египет.
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Мелисса Тимофеева