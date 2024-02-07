Россиянам раскрыли, с чего начать неопытным путешественникам

Фото: istockphoto.com/romanevgenev
Старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая заявила, что людям, которые никогда не путешествовали, лучше начать с посещения Санкт-Петербурга.
Особенно город подойдёт для жителей столицы, которые никогда не уезжали дальше Подмосковья.
Она отметила, что плюсами города являются транспортная доступность, большой выбор отелей, развитая сеть общепита, разнообразная экскурсионная программа и многое другое.
Читайте также:
Турэксперт Ансталь: Самый популярный город для поездок весной — Калининград
Россиянам назвали выгодные направления февральского отдыха
Исследование tutu: Из Москвы после зимних праздников чаще едут в Петербург
«Я бы рекомендовала начать путешествовать с Санкт-Петербурга. Питер это – вкусно, красиво и очень интересно. Не зря Санкт-Петербург называют Северной Венецией. Атмосфера там и правда необыкновенная», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Клевицкая.
Читайте также:
Турэксперт Ансталь: Самый популярный город для поездок весной — Калининград
Россиянам назвали выгодные направления февральского отдыха
Исследование tutu: Из Москвы после зимних праздников чаще едут в Петербург
Мелисса Тимофеева