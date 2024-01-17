В Клину спасатели помогли водителю машины, смятой большегрузом

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
«Произошло боковое столкновение. В Службу-112 позвонили очевидцы аварии. Прибыв на место, спасатели в первую очередь отключили аккумулятор легковой машины, чтобы не загорелось топливо. Затем они на жёстких носилках перенесли 57-летнего водителя в автомобиль скорой помощи», — говорится в сообщении.
Мужчину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга и повреждение внутренних органов. Водитель грузовика не пострадал.
Читайте также:
На участке трассы М-12 «Восток» закрыли движение из-за непогоды
В Югре пьяный полицейский устроил ДТП, в котором погибла женщина
МВД: Три человека погибли в результате ДТП в Самарской области