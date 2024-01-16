В Югре пьяный полицейский устроил ДТП, в котором погибла женщина

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Сотрудник МОМВД в Югре устроил ДТП, в результате которого погибла женщина, об этом сообщает МВД по региону в своём Telegram-канале.
«14 января на 19 километре автодороги «Сургут — Нижневартовск» произошло ДТП, в котором погибла пассажирка Nissan Terrano», — сообщили в региональном МВД.
Удалось установить, что за рулём автомобиля, который вылетел на встречную полосу и врезался в Nissan, находился сотрудник МОМВД России «Нижневартовский». В отношении полицейского возбуждено уголовное дело. Также сообщается, что после завершения служебной проверки он будет отстранён от должности.
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