Пушистый герой: Кот спас свою хозяйку, приняв удар от обстрела на себя

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Кот спас свою хозяйку от осколков во время обстрела в Шебекино Белгородской области. Питомец пришел просить есть и лег к девушке на голову. Историю кота-спасителя рассказывает Телеграм-канал Baza.
Утром 12 марта Шебекино снова начали обстреливать. В этом время кот Ачи проголодался и направился будить домочадцев. Зверь к хозяйке Анне и лёг к ней на подушку, закрыв пушистым хвостом её голову. Внезапно в квартире треснули окна — осколки попали прямо в комнату.
От грохота семья проснулась и обнаружила питомца в крови. Если бы Ачи принял не удар на себя, осколок попал бы в голову девушке.
Пушистого героя отвезли к ветеринару — там из него достали осколок и перебинтовали. Жизненно важные органы не были повреждены.
Сейчас зверь ежедневно ездит перевязки и сидит на специальной диете.
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От грохота семья проснулась и обнаружила питомца в крови. Если бы Ачи принял не удар на себя, осколок попал бы в голову девушке.
Сейчас зверь ежедневно ездит перевязки и сидит на специальной диете.
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Алина Юрчак