В Клину за лето планируют очистить от борщевика 4,5 тыс. га земли

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Клину этим летом рассчитывают очистить от борщевика Сосновского 4,5 тыс. га муниципальных земель. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Опасный сорняк удаляют как механическим, так и химическим способами. Его опрыскивают гербицидом, разрешённым для использования в населённых пунктах. 17 июня были завершены работы первого этапа. С 20 июня по 10 августа проходит второй этап проведения работ. Уже обработано 722 га муниципальных земель. А с 10 августа по 15 сентября пройдёт дополнительный третий этап обработки территорий», – говорится в сообщении.Как отметила глава городского округа Клин Алёна Сокольская, муниципалитет ждёт от собственников земли такой же активной работы по обработке частных земельных участков.
По состоянию на 9 июля в отношении собственников земельных участков, игнорирующих борьбу с борщевиком, вынесено 154 предостережения. Дальнейшие меры реагирования – повышение ставки земельного налога и инициирование процедуры изъятия земли.
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Лора Луганская