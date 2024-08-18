В КНР разработали катапульту для доставки грузов с Луны на Землю

В воскресенье, 18 августа 2024 года, православные вспоминают мученика Евсигния Антиохийского и начинают «предпраздновать» Преображение Господне, которое отмечается на следующий день. Предки называли этот праздник День Евстигнея Житника. В старину существовало много примет, обычаев и верований, связанных с этим событием, и каждый соблюдал строгие запреты, зная, что можно и нельзя делать в этот день.