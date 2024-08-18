В КНР разработали катапульту для доставки грузов с Луны на Землю

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Китайские учёные придумали оригинальный и экономичный способ доставки ресурсов и грузов с Луны на Землю. Для этой цели они разработали специальную магнитную катапульту.
Об этом сообщает газета South China Morning Post. В публикации указано, что специалисты Шанхайского исследовательского института спутниковой инженерии предложили построить на Луне пусковую установку, которая станет частью российско-китайской лунной станции. Предполагается, что устройство будет работать по принципу метания молота в лёгкой атлетике.
По расчётам учёных, уникальные условия на естественном спутнике Земли, в частности вакуум и низкая гравитация, позволят отправлять грузы с Луны дважды в день. Кроме того, стоимость такой транспортировки составит всего 10% от того, во сколько обходятся ныне действующие способы перемещения грузов. Китайские учёные также добавили, что главной задачей проекта станет добыча и отправка на Землю гелия-3, который поможет избежать энергетического кризиса.
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Александр Бойцов