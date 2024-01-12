В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступило около 250 тысяч звонков

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» начал работу в 2019 году. За все время работы операторы приняли почти 1,6 млн звонков. Сотрудники горячей линии могут рассказать о системе родовспоможения региона, необходимых документах и о многом другом. В среднем в день на одного оператора приходится 300 звонков», — отметила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Стоит отметить, что в 2023 году в подмосковный колл-центр поступило примерно 22,2 тысячи звонков из других регионов России.
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