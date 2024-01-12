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В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступило около 250 тысяч звонков

12 января 2024, 11:19
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 250 тыс. звонков поступило в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» начал работу в 2019 году. За все время работы операторы приняли почти 1,6 млн звонков. Сотрудники горячей линии могут рассказать о системе родовспоможения региона, необходимых документах и о многом другом. В среднем в день на одного оператора приходится 300 звонков», — отметила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что в 2023 году в подмосковный колл-центр поступило примерно 22,2 тысячи звонков из других регионов России.


Кроме этого, звонки в колл-центр абсолютно бесплатны. Любой желающий позвонить и задать интересующие его вопросы ​высококвалифицированным специалистам.

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В Подмосковье началось строительство эстакады между Каширским шоссе и трассой А-105
12 января 2024, 11:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Постройка разворотной эстакады между трассой А-105 и Каширским шоссе стартовала в Московской области, протяжённость дорожного объекта составит более 90 метров, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
«В настоящее время строители уже забили пробные опорные сваи для будущей эстакады и успешно провели испытания. Сейчас ведётся устройство фундаментов для трёх опор эстакады», — отмечается в сообщении.
Строительство разворотной эстакады является частью масштабной реконструкции Каширского шоссе на участке с 0 до 4,4 км. Одновременно с созданием разворотной эстакады идёт строительство путепровода через Каширское шоссе, который станет частью транспортной развязки на пересечении с Володарским шоссе.

Разворотную эстакаду и транспортную развязку планируется достроить и пустить в эксплуатацию в четвёртом квартале текущего года.

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#дорогимо
#подмосковье
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Маячки и специальные ошейники: как не потерять собаку в тёмное время суток
Кинологи назвали вещи, которые помогут не потерять собаку в тёмное время суток
12 января 2024, 11:48

Фото: IStock/Irina Kashaeva

Гуляя с питомцем в тёмное время суток, можно легко потерять его из виду, если вы отпустили его с поводка. Чтобы питомец не потерялся, важно не только позаботиться об адреснике чипе или gps-ошейнике, но и использовать специальные аксессуары. Подробнее об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Зимой большую часть времени приходится гулять с собакой, когда на улице темно. Для того, чтобы собака всегда была на виду, а вы могли быть спокойны, важно использовать специальные аксессуары: это могут быть маячки на ошейнике, светоотражающая одежда и многое другое», – отметил специалист.
Маячок – это небольшая подвеска, которая крепится на ошейник и работает на батарейках. Он может просто светиться или мигать. Важно подбирать надёжный аксессуар, который будет иметь прочный карабин, чтобы во время прогулки он случайно не слетел с ошейника.

Светящиеся ошейники продаются как дополнение к основному ошейнику. Они представляют собой просто светящуюся ленту, к которой нельзя пристегнуть поводок. Также можно найти и полноценный ошейник с карабином. Как и маячки, ошейники имеют множество режимов: они могут гореть одним цветом, мигать или менять цвета.

Также на прогулках в тёмное время суток хозяину и собаке понадобится одежда со светоотражающими элементами. Так вы будете заметны для автомобилистов. Если вы обладатель активного питомца, который любит подвижные игры, специалист рекомендует использовать светящиеся мячики иди диски для бросания. Так вы всегда будете знать, куда побежала ваша собака во время игры.
Кинолог Голубев рассказал, как приучить собаку к зимней одежде
Кинолог Голубев рассказал, как приучить собаку к зимней одежде
Помимо светящихся элементов, безопасность собаки обеспечит должное воспитание, напомнил Голубев. Питомец должен знать свою кличку, уметь подходить и останавливаться по команде. Для этого отработайте основные команды: «Ко мне!», «Нельзя!», «Рядом!», «Стой!» или «Стоять!». Знание базовых команд позволит не только комфортно гулять с питомцем, но и уберечь его от несчастных случаев.

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#собаки
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#одежда
#воспитание
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В многоквартирном доме в Электростали отключили холодную воду
12 января 2024, 11:40

Фото: iStock/caristo

Подача холодной воды временно прекращена в многоквартирный дом на Южном проспекте в подмосковной Электростали из-за сбоя на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Технологическое нарушение произошло по адресу: Южный проспект, дом 11, корпус 4», — уточняется в сообщении.
По данным из открытых источников, по указанному адресу расположен пятиэтажный дом с четырьмя подъездами 1970 года постройки.
Водоснабжение планируется полностью восстановить к пяти часам вечера. Работы выполняет государственное унитарное предприятие «Коммунальные системы Московской области».

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#дом
#водоснабжение
#электросталь
#жкх
#авария
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Актер Михаил Ефремов стал обладателем двух московских квартир
12 января 2024, 11:33

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии, официально стал обладателем двух квартир в Москве общей стоимостью 80 млн рублей, которые достались ему по наследству от дяди-концертмейстера. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно сообщению, две квартиры в Москве стоимостью в 50 и 30 миллионов рублей Ефремов получил в наследство от своего дяди Александра Покровского. Таким образом он стал счастливым обладателем пятикомнатной квартиры на Тверской улице и трехкомнатной - на Олимпийском проспекте. Также уточняется, что актёр, отбывая наказание в колонии, погасил все свои задолженности перед ФНС, в том числе и имущественные налоги.

Напомним, Ефремов уже три года отбывает в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве.

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#квартиры
#налоги
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#наказание
#ефремов
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В «Пулково» опровергли информацию о микроавтобусе, якобы подрезавшем самолёт
12 января 2024, 11:25

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В управляющей компании аэропорта «Пулково» опровергли информацию о том, что микроавтобус якобы выехал на полосу перед готовящимся к взлёту самолётом и подрезал его.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что водитель микроавтобуса якобы выехал на рулежную дорожку в аэропорту «Пулково» перед готовящимся к взлёту самолётом авиакомпании «Победа». Затем, согласно сообщениям, микроавтобус подрезал направлявшийся на взлётно-посадочную полосу воздушный лайнер.

В пресс-службе управляющей компании сообщили, что эти сообщения не соответствуют действительности. Обслуживание рейса проходило без нарушений. Также не было зафиксировано помех движению самолёта. В настоящее время аэропорт продолжает свою работу в штатном режиме.

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#аэропорт
#самолет
#автобус
#информация
#победа
#сми
#авиа
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Фестиваль «Наша зима» в парке «Патриот» посетили более 95 тысяч человек
12 января 2024, 11:22

Фото: Пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Семейный фестиваль «Наша зима», открывшийся 24 декабря в музейно-храмовом комплексе Вооружённых Сил России в одинцовском парке «Патриот», за время новогодних каникул посетили более 95 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Для гостей открыт каток площадью 5,6 тыс. квадратных метров, где установлена главная ёлка Минобороны РФ. Высота новогоднего дерева составляет 32 метра. Посетителей также привлекают тюбинговые горки. Для гостей фестиваля организуют мастер-классы и интерактивные площадки», — говорится в сообщении.
Фестиваль «Наша зима» в парке «Патриот» будет работать до 25 февраля. Каждые выходные гостей ждут катания на собачьих упряжках, болотоходах и множество других развлечений.

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#кубинка
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Росгвардия Московской области нашла потерявшуюся пожилую женщину с провали в памяти
12 января 2024, 10:57

Фото: пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии Подмосковья отыскали потерявшуюся пожилую женщину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Серпухове сотрудники отдела вневедомственной охраны помогли вернуться домой потерявшейся 74-летней местной жительнице.

«Вечером, росгвардейцам поступило сообщение о том, что два часа назад пожилая женщина вышла на прогулку и заблудилась. <…> Уточнив приметы пропавшей, росгвардейцы вскоре заметили ее на одной из городских улиц. Замерзшая пенсионерка не могла назвать свою фамилию и не ориентировалась в пространстве. Сотрудники Росгвардии отогрели женщину в патрульном автомобиле и оказали ей первую медицинскую помощь», - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Стоит отметить, что потерявшуюся женщину доставили в отдел полиции, в котором её ждали взволнованные близкие.

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#серпухов
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Отопление в десяти домах Ногинска восстановят к концу дня
12 января 2024, 10:40

Фото: iStock/nikkimeel

Несколько многоквартирных домов в подмосковном Ногинске лишились отопления из-за аварии на тепловой сети вечером 11 января. В 37 домов из 47 пострадавших тепло уже вернули, в остальных десяти отопление должны починить до конца дня, сообщает пресс-служба Минэнерго Московской области.
«Причиной отключения стала утечка на участке теплопровода между домами №№12 и 14 по улице Декабристов. Сейчас там проводятся земляные работы. Ремонт уже завершён, специалисты начали заполнение системы теплоснабжения в двух домах», — отмечается в сообщении.
В оставшихся отключёнными от тепла домах по улицам Белякова и Декабристов отопление восстановят до конца пятницы, 12 января. Ремонтом занимаются специалисты компании «НПТО ЖКХ».

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#ремонт
#отопление
#ногинск
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В финансовые махинации вовлекли девятерых подростков из Подмосковья
12 января 2024, 10:40

Фото: Фотобанк Московской области/Алла Федина

Девять несовершеннолетних жителей Московской области в минувшем году стали фигурантами уголовных дел, касающихся финансовых преступлений, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.

«Мошенники всё чаще пытаются использовать в своих схемах молодёжь, обещая лёгкий заработок. Как правило, подросткам предлагают завести несколько банковских счетов. Туда переводятся деньги, которые потом подросток должен обналичить в разных банкоматах, оставив себе небольшой процент», — говорится в сообщении.


Эта криминальная схема называется «обнальщики» и участие в таких действиях влечёт за собой уголовную ответственность, так как связана с уходом от налогообложения, а нередко и с оплатой преступлений.

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