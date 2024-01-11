Врач Староверова: Крещенские купания могут привести к инфаркту миокарда

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Врач-кардиолог Александра Староверова заявила, что крещенские купания и резкая перемена температуры, возникающая при погружении в прорубь, может привести к молниеносному спазму всех сосудов организма, в том числе коронарных артерий, снабжающих сердце кровью, что может привести к инфаркту миокарда.
«Этот спазм может привести к недостатку кровоснабжения и инфаркту миокарда», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Староверова.
Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы надо быть особенно внимательными во время купаний в проруби, а лучше и вовсе отказаться от моржевания, считает специалист.
Ранее в эфире «Радио 1» заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин заявил, что для крещенских купаний, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января, необходимо выбирать правильно место.
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