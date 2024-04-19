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В колледже «Подмосковье» 20 апреля проведут день открытых дверей для школьников

19 апреля 2024, 17:57
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Единый день открытых дверей проведут в восьми отделениях колледжа «Подмосковье» в субботу, 20 апреля, для школьников и их родителей, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Пришедших на день открытых дверей ожидает родительское собрание, знакомство с учебными программами колледжа и правилами поступления, а также с преподавателями и студентами, встречи с руководителями колледжа, экспертами и работодателями», — говорится в сообщении.
Кроме того, в программу дня открытых дверей входят профессиональные пробы и мастер-классы по различным специальностям, в числе которых «Гостиничное дело», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Шиномонтаж», «Слесарное дело» и многое другое.



Единый день открытых дверей будет проводиться в отделениях колледжа «Подмосковье» в Химках, в солнечногорских деревнях Козино и Ложки, в Клину и Лобне с 11 утра до 14:00.

Подробная информация о предстоящем мероприятии опубликована на сайте колледжа в разделе «Абитуриенту».

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Подмосковные школьники завоевали дипломы Всероссийской олимпиады по русскому языку
19 апреля 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Школьники из Московской области стали победителями и призёрами Всероссийской олимпиады по русскому языку, рассказали в пресс-службе подмосковного Минобразования. Олимпиада проходила на базе Северо-Кавказского федерального университета.
«Подмосковные школьники завоевали 15 дипломов, в том числе три победных. Олимпиаду выиграли учащиеся из Истры, Химок и Балашихи. Дипломы призёров получили представители Королёва, Солнечногорска, Дубны, Подольска, Долгопрудного, Мытищ, Электростали, Дмитровского и Жуковского городских округов», – уточнили в министерстве.
Там подчеркнули, что участники заключительного этапа из Подмосковья в качестве поощрения получат единовременные выплаты. Победителям полагается 500 тыс. рублей, призёрам – по 300 тыс. Остальные участники получат по 100 тыс. рублей.

Теперь на счету подмосковной команды – уже 309 дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, заключили в Минобразования региона.

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#московская область
#ученики
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«Россияне постоянно терпят»: Врач рассказал, как справиться с метеозависимостью
Врач Новоселов объяснил, как погода влияет на человеческий организм
19 апреля 2024, 18:28

Фото: IStock/Chalabala

Погодные условия в апреле очень неустойчивы. Погода резко меняется, что не может не сказываться на человеческом здоровье. Люди, жалуются на головные боли, обессиливание. У кого-то даже идёт кровь из носа.
Врач-гериатр, геронтолог, специалист по старости, деменции и физической нагрузке Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» рассказал, почему организм человека так реагирует на погодные условия.

«Мы находимся в непосредственной связи с окружающей средой. У нас закрепились определенные механизмы — ответ нашего организма изменениям окружающей среды. Среда в течение суток постоянно меняется, мы этого не замечаем. Наши человеческие ритмы тоже постоянно меняются. Например, ритм сердца, ритм мозга… Мы не можем быть постоянно готовы ко всему. Погода даже в динамике меняется. Состояние человека на стыке двух сред: внутренней и внешней. Они тесно контактируют», — отметил эксперт.

Также врач подробно разобрал симптомы метеозависимости.

«Метеозависимость — отражение снижения механизмов нашей адаптации: метаболической, биохимической, этногенетической. Что такое жизнеспособность организма? Способность не болеть, не быть метеозависимым, способность выносить большую нагрузку. Если идёт кровь из носа, то надо разбираться со свёртываемостью. Возможно, смотреть на заболевания. Может, вы аллергик и капаете препараты в нос, а слизистая тоненькая, сосудики поверхностно находятся. Люди еще постоянно отсмаркиваются. Опять же плохой сон и в целом режим влияет. А любая головная боль — это довольно сложный механизм. Целые книги об этом пишут", — поделился собеседник.

Специалист пояснил, что лучшая профилактика метеозависимости — режим дня и отдыха: спать около 7,8,9 часов и поддерживать физическую активность умеренной интенсивности: прогулки, пробежки легкие, велосипедные прогулки.

Эксперт добавил, что при любом недомогании нужно обращаться к врачу, а не терпеть.

«В каждом случае нужно индивидуально разбираться. Зачем терпеть что-то в жизни? Особенность россиян — это то, что мы постоянно терпим. В других странах при каждом чихе идут сразу к врачу. А наши терпят, мужчины обращаются к врачу в лет 50, когда уже на носилках приносят. Потому что всегда какие-то дела. Люди обращаются к врачам только в самом крайнем случае» — отметил специалист.

В завершении беседы Валерий Новоселов сказал, что нужно больше любить свой организм, свое тело и и не забывать про физические нагрузки.

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Жителей Подмосковья просят отложить поездки по трассе М-11 из-за снегопада
19 апреля 2024, 17:19

Фото Istockphoto / Scharfsinn86, видео Минтранс МО

Подмосковным водителям, уже сменившим зимнюю резину на летнюю, следует отложить поездки по трассе М-11 в предстоящие выходные. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса Московской области со ссылкой на Госкомпанию «Автодор».
«Сейчас в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях идёт снег. В связи с погодными условиями в двух последних регионах разрешённая скорость на трассе М-11 «Нева» снижена до 70 км/ч. На дорогах работает снегоуборочная техника», – отметили в министерстве.
Там добавили, что подмосковные дорожники перешли в режим повышенной готовности, чтобы обеспечить безопасный проезд.

В Московском регионе продолжаются ливни с грозами, порывы ветра достигают 25 м/с. Автомобилистам советуют по возможности минимизировать поездки, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковаться у деревьев и шатких конструкций.

В случае чрезвычайной ситуации или ДТП следует звонить по телефону 112.

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#автодороги
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В трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали более 2,2 тыс. дорожных ям
19 апреля 2024, 17:05

Фото Istockphoto / Scharfsinn86, видео Минтранс МО

Свыше 2,2 тыс. ям ликвидировали за неделю на региональных и муниципальных дорогах в Одинцовском городском округе, а также в округах Красногорск и Истра, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Одинцовском округе дефекты асфальтового покрытия устранили в деревне Полушкино, а также в посёлках Трёхгорка и ВНИИССОК. В Красногорске ямочный ремонт провели на улице Ленина и в деревне Козино. А в Истре ямы ликвидировали на дороге у деревни Кашино, в дачном посёлке Снегири и в селе Павловская Слобода», — отмечается в сообщении.
В министерстве отметили, что ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится регулярно, при этом на региональной дорожной сети этой работой занимаются сотрудники компании «Мосавтодор».

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#ямочный ремонт
#дороги
#минтранс мо
#одинцовский городской округ
#красногорск
#истра
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В Москве скончался 400-килограммовый житель столицы Максим
19 апреля 2024, 16:36

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В московской больнице скончался житель столицы по имени Максим, вес которого составлял 400 килограммов. Неделю назад он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Максим почувствовал себя плохо 11 апреля и вызвал скорую помощь, предаёт телеграм-канал SHOT. Прибывшие медики диагностировали у гиганта сердечную недостаточность и абсцесс нижней части живота. Требовалась госпитализация. Максим не покидал своё жилище десять лет, так как просто физически не мог этого сделать.

Пришлось вызывать спасателей. Для того, чтобы извлечь пациента из квартиры, потребовалось спиливать решётки и ломать рамы. Максима спустили через окно с помощью грузоподъёмной техники. К сожалению, в больнице его состояние ухудшилось и он скончался. Точную причину смерти назовут эксперты.

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Кинологи рассказали, как гулять с двумя собаками одновременно
Кинолог Голубев: Прогулка с двумя собаками — это приключение
19 апреля 2024, 16:27

Фото: istock/zhaojiankang

Не всем собаководам удается спокойно выгулять одну собаку, а если у вас их две, прогулки могут превратиться в настоящее приключение. Хозяин должен быть вдвое внимательнее, осторожнее, опытнее и увереннее. Чтобы гулять с двумя собаками одновременно, важно заранее подготовиться самому и подготовить животных.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что важно сначала обучить каждого питомца отдельно ходить на поводке.

«Не у всех есть время выходить на прогулку с каждой собакой по отдельности. Для одновременного выгула двух питомцем потребуется не только внимание хозяина, но и необходимые навыки. Важно, чтобы оба любимца умели гулять на поводке, слушать команды хозяина. Если одна собака постоянно тянет, другая останавливается или отвлекается, прогулка может превратиться в настоящий кошмар. Сначала попробуйте гулять с питомцами по отдельности, обучая свободно ходить на поводке, идти и останавливаться по команде, затем постепенно начинайте прогулки сразу с двумя животными, постепенно вы привыкнете к их ритму, а собаки подстроятся друг под друга и под вас», — прокомментировал эксперт.

Гуляйте раздельно

Прежде, чем начать совместные прогулки, вы должны научиться гулять с каждой собакой по отдельности. Во время прогулки с питомцами обращайте внимание на их привычки, повадки, интересы на улице. Вам нужно понять, насколько активные питомцы, что им нравится, где им интересно гулять, с какими животными они общаются на улице. Так вы примерно поймете, как ведут себя собаки по отдельности и вам будет легче начинать совмещать их выгул.

Обучите питомцев основным командам

Знание и отработка основных команд сделает вашу прогулку безопасной и комфортной. В процессе выгула с помощью них вы сможете контролировать животных. Ваши питомцы должны хорошо знать и отрабатывать минимальный набор команд: «Ко мне!», «Рядом!», «Нельзя!». Также ваши собаки должны хорошо знать свою кличку и подходить на подзыв. Конечно, питомцы могут не сразу синхронно реагировать на ваши команды, но со временем вы привыкнете и сможете управлять сразу двумя питомцами. В процессе прогулки называйте кличку животного, чтобы привлечь внимание, а затем нужную команду, так каждое животное поймет, что вы обращаетесь именно к нему.

Научите собак гулять на провисшем поводке

Выгул собаки может утомлять, если питомец все время тянет поводок, а если тянут сразу две собаки – ваша прогулка может быстро закончиться. Поэтому очень важно заранее научить каждого питомца гулять на провисшем поводке. Нужно набраться терпения и шаг за шагом объяснять каждой собаке ваши намерения. Если собака рвется вперед – стойте, пока она не успокоится. Говорите с ней спокойным тоном, придержите и погладьте ее, дождитесь пока эмоциональный всплеск пройдет. После начинайте движение, если питомец убегает вперед, подзовите, покажите лакомство и пройдите несколько шагов постоянно хваля собаку, затем угостите. Соблюдайте правильную последовательность: собака тянет – останавливаемся, успокаиваем возбужденную собаку, хвалим, когда успокоилась, показываем лакомство, спокойно двигаемся, а потом поощряем лакомством спокойное движение.

Подходящая амуниция

В этом вопросе нужно учитывать комфорт животных и владельца. Кому-то нравится гулять с двумя поводками, так проще контролировать каждого питомца. Кто-то предпочитает использовать специальную амуницию для выгула сразу двух животных. Такой двойной поводок продается в зоомагазине, он представляет собой нейлоновый соединитель двух поводков. Какой поводок выбрать вам, будет зависеть от вашего удобства и предпочтений.

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В Подмосковье призвали закрыть летние веранды из-за шторма
19 апреля 2024, 16:23

Фото: iStock/Chalabala

Ливни со штормовым ветром ожидаются в Московской области до вечера пятницы, 19 апреля, в связи с эти владельцам кафе и ресторанов рекомендуется закрыть летние веранды, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Администрациям муниципалитетов и рестораторам следует быть бдительными. Сейчас особенно важно обеспечить безопасность людей и сохранность имущества. Мы рекомендуем временно закрыть веранды и принять все необходимые меры предосторожности», — цитируются в сообщении слова главы регионального министерства Владислава Мурашова.
Помимо прекращения обслуживания на летних верандах, там рекомендуется убрать зонты, свернуть маркизы, закрепить или занести в помещение мебель и укрепить сами конструкции веранд.

По данным синоптиков, до 21 часа ожидаются сильные дожди и ветер с порывами от 17 до 22 метров в секунду, местами — до 25 метров в секунду.

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В Щёлкове пустили новые автобусы
19 апреля 2024, 16:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Пять новых машин вышло на автобусный маршрут №335 в городском округе Щёлково, он связывает рабочий посёлок Фряново со станцией метро «Щёлковская» в Москве, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общественный транспорт – социально значимая сфера. Она складывается из множества факторов: чёткое расписание, современные и комфортные автобусы, удобные места ожидания, добросовестность и внимательность перевозчика. Мы стараемся сделать так, чтобы людям было удобно, и они чувствовали себя в безопасности», — отметил глава городского округа Андрей Булгаков.
Новые автобусы оборудованы системой кондиционирования, камерами видеонаблюдения, внутренними и внешними электронными автоинформаторами, чтобы пассажиры не пропустили свою остановку. В каждом автобусе 53 посадочных места, высота спинки регулируется.

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#щёлково
#автобусы
#общественный транспорт
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В России увеличился спрос на автокредиты
19 апреля 2024, 16:03

Фото: iStock/Jinda Noipho

Аналитики сервиса «Сравни» выяснили, что спрос на автокредиты в России за год вырос на 35%.
«По-прежнему за автокредитованием чаще обращаются мужчины, но женщины стали чаще обращаться за автокредитами, чем годом ранее. В 2023 году за кредитами обратилось 73% мужчин и 27% женщин, в 2024 году это соотношение стало 70% к 30% соответственно», — прокомментировали в беседе с RT специалисты.

Отмечается, что заёмщиками всё чаще становятся молодые люди.

За I квартал прошлого года автокредитование было популярно среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

А «Автодор» предупредил водителей об опасных погодных условиях и рекомендовал отложить поездки по М11 «Нева» в эти выходные.

«В пятницу после обеда на территории Московского региона усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с. На М11 «Нева» в ближайшие сутки ожидается снег. Если уже перешли на летнюю резину, будьте предельно внимательны на дорогах. По возможности, отложите поездки по М11 в эти выходные», – приводит АГН «Москва» сообщение «Автодора».

Ранее координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Петр Шкуматов заявил, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.

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