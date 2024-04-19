В колледже «Подмосковье» 20 апреля проведут день открытых дверей для школьников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Единый день открытых дверей проведут в восьми отделениях колледжа «Подмосковье» в субботу, 20 апреля, для школьников и их родителей, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Пришедших на день открытых дверей ожидает родительское собрание, знакомство с учебными программами колледжа и правилами поступления, а также с преподавателями и студентами, встречи с руководителями колледжа, экспертами и работодателями», — говорится в сообщении.Кроме того, в программу дня открытых дверей входят профессиональные пробы и мастер-классы по различным специальностям, в числе которых «Гостиничное дело», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Шиномонтаж», «Слесарное дело» и многое другое.
Единый день открытых дверей будет проводиться в отделениях колледжа «Подмосковье» в Химках, в солнечногорских деревнях Козино и Ложки, в Клину и Лобне с 11 утра до 14:00.
Подробная информация о предстоящем мероприятии опубликована на сайте колледжа в разделе «Абитуриенту».
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