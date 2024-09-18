В колледже «Подмосковье» организуют встречи с сотрудниками ОПДН ОМВД России

Фото: Министерство образования Московской области
В рамках профилактической кампании «Подросток — Школа» в колледже «Подмосковье» проходят встречи учащихся с представителями ОПДН ОМВД России, сообщает Министерство образования Московской области.
«Подобные встречи способствуют формированию у студентов культуры безопасности и законопослушного поведения, помогают им осознанно подходить к своим действиям и уважать нормы поведения в обществе», — отметили представители Колледжа «Подмосковье».
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