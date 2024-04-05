В колледже «Подмосковье» проведут день открытых дверей для школьников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Единый день открытых дверей проведут в девяти учебных корпусах колледжа «Подмосковье» в городских округах Клин, Химки, Солнечногорск и Лобня 20 апреля, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В ходе дня открытых дверей школьникам и их родителям расскажут о правилах приёма в колледж, условиями поступления, познакомят с учебной программой по разным специальностям и продемонстрируют материально-техническую базу учебного заведения», — говорится в сообщении.Потенциальные абитуриенты смогут пообщаться со студентами колледжа и встретиться с руководством колледжа, представителями работодателей и экспертами. В рамках мероприятия запланированы также профессиональные пробы и интерактивные задания.
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