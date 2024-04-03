Студентка из Одинцово стала призером конкурса по банковскому делу

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Студентка Одинцовского техникума Варвара Степанова стала серебряным призером регионального этапа «Профессионалов» по банковскому делу. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Региональный этап проводили на базе Мытищинского колледжа.
Стоит отметить, что девушка безупречно справилась сов всеми испытаниями.
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«Учащаяся продемонстрировала высокий уровень подготовки и заняла призовое место, став серебряным призером.Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области. В рамках чемпионата участники выполняли задания, связанные с банковскими операциями, обслуживанием клиентов, финансовым анализом и другими аспектами банковской деятельности», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева