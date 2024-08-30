В трёх отделениях подмосковного колледжа «Энергия» провели сбор первокурсников

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила владыкам подмосковных епархий лично крестить и брать в крестники первенцев в семьях региона на протяжении двух ближайших лет. По мнению Мишоновой, эта мера поможет повысить рождаемость в Подмосковье, сообщает пресс-служба детского омбудсмена области.