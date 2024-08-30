В трёх отделениях подмосковного колледжа «Энергия» провели сбор первокурсников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Ежегодное собрание администрации подмосковного колледжа «Энергия» с первокурсниками и их родителями провели в подразделениях учебного заведения в Реутове, Богородском округе и Балашихе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Первокурсников познакомили с их кураторами, рассказали об организации учебного процесса, о стипендиях и сдаче сессии, а также об условиях и порядке заселения в общежитие и о других аспектах студенческой жизни. Особое внимание в ходе встречи было уделено профилактике деструктивного поведения молодёжи», — говорится в сообщении.После этого студентов пригласили на классные часы с кураторами, где они смогли познакомиться поближе и задать все интересующие их вопросы.
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