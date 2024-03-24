В Коломенской епархии вознесли молитвы о жертвах теракта в Красногорске

Во всех храмах и монастырях Коломенской епархии за воскресными богослужениями были вознесены молитвы о здравии пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» и об упокоении душ погибших. Об этом «Радио 1» сообщили в Московской митрополии.