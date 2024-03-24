В Коломенской епархии вознесли молитвы о жертвах теракта в Красногорске

Фото: сайт Московской митрополии
Во всех храмах и монастырях Коломенской епархии за воскресными богослужениями были вознесены молитвы о здравии пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» и об упокоении душ погибших. Об этом «Радио 1» сообщили в Московской митрополии.
В Троицком храме города Раменское духовенство первого и второго Раменского благочиний соборно совершило панихиду, за которой молились свыше тысячи человек. Перед началом богослужения в полдень были совершены 133 удара в колокол – именно такое количество людей, по последним данным, погибло при теракте.
Благочинный игумен Никодим (Лунёв) выразил соболезнования в связи с терактом и обратился к прихожанам со словом утешения и назидания.
Также сообщается, что в Зарайске благочинный округа протоиерей Пётр Спиридонов прибыл к стихийному мемориалу, который устроили неравнодушные горожане. Он возложил цветы и обратился с пастырским словом к собравшимся.
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Анастасия Чинкова