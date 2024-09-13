В Коломне на время забега «Пульс добра» ограничат движение транспорта

Фото: пресс-служба администрации г.о. Коломна
Проезд по нескольким улицам ограничат в Коломне в связи с проведением благотворительного забега «Пульс добра» в субботу, 14 сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В период с семи утра до четырёх часов дня будет запрещён проезд и стоянка на улице Лажечникова от улицы Казакова до Лазарева, а также на всей протяжённости улицы Лазарева; на автодороге общего пользования от Луговой улицы до улицы Большая Запрудная и до конькобежного центра «Коломна»; на улицах Святителя Филарета, Исаева, Дмитрия Донского, Кремлёвской и Казакова, а также на улице Зайцева — от улицы Исаева до Бобреневского моста», — говорится в сообщении.Кроме того, также с 7:00 до 16:00 проезда не будет на автодороге «Егорьевск — М5 «Урал» — Старое Бобренево» на отрезке между Бобреневским мостом и Новорязанским шоссе.
Автобусы будут следовать по изменённым маршрутам, водителям рекомендуется продумать пути объезда.
Забег «Пуль добра» будет проводиться на пяти дистанциях: 300 и 600 метров, а также три, десять и 21,1 км. Три дистанции расположены в исторической части города.
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