В Коломне после паводка открыли движение ещё по двум мостам

Фото: пресс-служба Коломенскогог г. о.
В Коломенском городском округе вновь открыли движение по Митяевскому и Бобреневскому мостам, которые ранее пришлось перекрыть из-за поднятия воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Митяевский наплавной мост открыт для движения пешеходов и транспорта. Переправа была закрыта с 28 марта из-за паводка. Бобреневский пешеходный наплавной мост тоже возобновляет работу», – говорится в сообщении.Таким образом, в Коломне возобновили движение по всем пяти наплавным мостам. Ранее пешеходы и автомобили вновь смогли перемещаться по Черкизовскому, Голутвинскому мостам и по переправе в городе Озёры.
За ситуацией продолжают следить в Центре по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Замер уровня воды проводится на четырёх постах.
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Лора Луганская