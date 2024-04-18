В Коломне после прохождения паводка возобновили движение по Голутвинскому мосту

Фото: телеграм-канал Александра Гречищева
В Коломне с полудня четверга возобновили движение по Голутвинскому наплавному пешеходному мосту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Его эксплуатация была ограничена из-за высокого уровня воды в реке.
«Сегодня в муниципалитете остаются закрытыми для движения Митяевский и Бобреневский мосты. Дополнительно контролируют развитие обстановки специалисты Центра по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций округа», – говорится в сообщении.Ранее для движения пешеходов и автотранспорта открыли мост через Москву-реку в селе Черкизово городского округа Коломна. Он также был перекрыт из-за половодья.
В течение дня специалисты проверят работу Митяевского и Бобреневского мостов, которые из-за подъёма воды в реках также пришлось развести и закрыть для движения.
Переправа через Оку в городе Озёры продолжает работать штатно. Понтонное сооружение открыли для автотранспорта 15 апреля.
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Лора Луганская