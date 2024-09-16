В Королёве строят корпус школы №1, похожий на МКС

Фото: Роман Савельев
Пристройку к школе №1 в Королёве, рассчитанную на 400 учеников, возводят на территории учебного заведения, благодаря нестандартному проекту внешне здание будет напоминать Международную космическую станцию. Об особенности нового корпуса рассказал начальник участка Александр Шейн, передаёт корреспондент Роман Савельев.
«Школа будет выглядеть оригинально: здесь предусмотрено несколько уровней в космической тематике. Здание — многоугольное, с виду оно будет похоже на Международную космическую станцию», — сказал Александр Шейн.Строительство стартовало более трёх месяцев назад. В настоящее время на объекте идёт монолитные работы по перекрытию третьего этажа и парадной лестницы. Завершено утепление подвальных стен, ведётся подготовка к кладке внешних стен.
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Лев Каштанов