В Реутове до конца года достроят ФОК с термальным комплексом

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Реутове до конца года построят физкультурно-оздоровительный комплекс с восемью бассейнами, а в 2025 году реконструируют стадион «Старт». Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход строительства ФОКа и побеседовал с тренерами.
Реализация этого инвестпроект, которого началась 10 лет назад. Однако из-за банкротства застройщика строительство пришлось остановить. Чтобы завершить его, администрация Реутова заключило договор с компанией «Фитнес», и в 2022 году работы возобновились.
Сейчас строительство близится к завершению. Ведутся внутренняя отделка, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство территории. Сдать ФОК планируют в IV квартале этого года.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он также рассказал, что знаменитый футбольный голкипер Игорь Акинфеев и его тренер Вячеслав Чанов просили власти Подмосковья реконструировать стадион «Старт». Он очень популярен в городе, но требовал обновления. К концу следующего года там сделают искусственное поле и трибуну.
ФОК строится рядом со стадионом. Площадь комплекса превышает 13 тыс. кв. м. Одновременно там смогут заниматься 600 человек. А летом будет функционировать зона отдыха.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В муниципальную собственность будет передан большой многофункциональный зал. В нем смогут заниматься около 500 воспитанниц спортшколы художественной гимнастики, которая сейчас располагается на улице Победы. Там же будут проходить тренировки юных баскетболистов.
Стадион «Старт» в Реутове был построен 60 лет назад. За это время его ни разу капитально не ремонтировали. Он обветшал и перестал соответствовать современным требованиям. После модернизации на нём появится футбольное поле с искусственным покрытием, системой подогрева и освещением. На стадионе оборудуют трибуну на 1 тыс. мест с навесом и подтрибунными помещениями.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Все работы завершат в будущем году. Благодаря масштабной реконструкции на базе стадиона будет создан современный тренировочный центр не только для мальчиков из местной футбольной спортшколы «Приалит», но и для Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова.
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Сейчас строительство близится к завершению. Ведутся внутренняя отделка, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство территории. Сдать ФОК планируют в IV квартале этого года.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Жители очень ждут этот комплекс, особенно бассейны. До конца года мы должны его сдать. Хочу поблагодарить всех тренеров, которые уделяют нашим детям большое внимание – это и футбол, и баскетбол, и спортивная, и художественная гимнастика. Все эти виды спорта очень востребованы в Подмосковье. Я также хотел бы сказать спасибо нашему инвестору. Объект долгое время был недостроенным, но ребята вложили свои деньги, чтобы в таком дружном городе, где много молодых и активных людей, была возможность заниматься спортом, – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он также рассказал, что знаменитый футбольный голкипер Игорь Акинфеев и его тренер Вячеслав Чанов просили власти Подмосковья реконструировать стадион «Старт». Он очень популярен в городе, но требовал обновления. К концу следующего года там сделают искусственное поле и трибуну.
ФОК строится рядом со стадионом. Площадь комплекса превышает 13 тыс. кв. м. Одновременно там смогут заниматься 600 человек. А летом будет функционировать зона отдыха.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В 2019 году администрация Реутова выставила на аукцион этот объект незавершённого строительства. Мы выполнили проектную документацию и 2 года назад приступили к работам. Сейчас ФОК готов на 90%, в этом году его сдадим», – заверил гендиректор компании «Фитнес» Александр Колмыков.Согласно инвестконтракту, 3 тыс. кв. м. будут переданы городу. На остальных 10 тысячах откроется самый крупный фитнес-клуб в Московской области, а также восемь бассейнов.
«Три из них – под открытым небом, причём два будут работать круглый год. И дети, и взрослые смогут плавать даже зимой. Изюминкой ФОКа станет термальный комплекс, в котором будут можжевеловая баня, финская сауна, русская и японская бани, хамам. На территории комплекса предусмотрена и парковка на 100 машин», – добавил Колмыков.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В муниципальную собственность будет передан большой многофункциональный зал. В нем смогут заниматься около 500 воспитанниц спортшколы художественной гимнастики, которая сейчас располагается на улице Победы. Там же будут проходить тренировки юных баскетболистов.
Стадион «Старт» в Реутове был построен 60 лет назад. За это время его ни разу капитально не ремонтировали. Он обветшал и перестал соответствовать современным требованиям. После модернизации на нём появится футбольное поле с искусственным покрытием, системой подогрева и освещением. На стадионе оборудуют трибуну на 1 тыс. мест с навесом и подтрибунными помещениями.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Все работы завершат в будущем году. Благодаря масштабной реконструкции на базе стадиона будет создан современный тренировочный центр не только для мальчиков из местной футбольной спортшколы «Приалит», но и для Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова.
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Лора Луганская