В Коломне представят новый формат научно-просветительского лектория

Фото: пресс-служба РВИО
В Коломне 25 октября проведут презентацию нового формата просветительских мероприятий Российского военно-исторического общества. В конькобежном центре откроется научно-просветительский лекторий «История.РФ», сообщили в пресс-службе РВИО.
«Мероприятие будет посвящено теме меценатства и просветительской деятельности русских промышленников. В центре обсуждения будет фигура предпринимателя и благотворителя Петра Губонина, родившегося в Коломне в 1825 году. Благодаря ему в России начался бум строительства железных дорог. Губонин участвовал в создании образовательных учреждений, музеев и храмов. На свои деньги создал на Южном берегу Крыма курортный город Гурзуф», – говорится в сообщении.Слоган мероприятия – девиз рода Губониных «Не себе, а Родине». На нём будет рассказано и о других именитых предках, связанных с Коломной, таких как Бибиковы и Струве.
Работу лектория откроет пленарное заседание с участием политиков и общественных деятелей.
Лекторами форума станут известные популяризаторы истории. Перед участниками выступят пранкеры Владимир «Вован» Кузнецов и Алексей «Лексус» Столяров, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история», публицист Егор Яковлев, гендиректор АНО «Ушкуйник» Алексей Чадаев и многие другие.
Местом проведения станет научно-просветительский лекторий «История.РФ». Коломна на протяжении нескольких столетий известна как крупный промышленный центр и один из самых развитых кластеров исторического туризма страны. Более 20 лет неравнодушные граждане и специалисты восстанавливают там память о купцах и промышленниках XIX века, реконструируют посадские ремёсла и производства.
Помимо этого, в рамках мероприятия в Коломне откроется «Шахматный клуб РВИО», состоится презентация тематических выставок «Юные защитники Родины», «Пётр Ионович Губонин. Не себе, а Родине».
Программа и регистрация на мероприятие доступны по ссылке.
Трансляция научно-просветительского лектория «История.РФ» будет организована на страницах «История.РФ» и РВИО в сообществе во «ВКонтакте», а также на канале в Rutube.
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Лора Луганская