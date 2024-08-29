В РВИО раскрыли, как на Западной Украине встречали Красную армию в 1944 году

В 1944 году жители Западной Украины с цветами и слезами радости встречали Красную армию, освободившую их от гитлеровской оккупации. Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Сегодня отмечается 80 лет со дня завершения Львовско-Сандомирской операции, одной из крупнейших стратегических наступательных операций Великой Отечественной войны. В результате этой операции была разгромлена группа армий «Северная Украина», освобождены западные области Украины и юго-восточные районы Польши от фашистских оккупантов., передает РИА Новости
Мягков подчеркнул, что освобождение западных областей Украины стало значимым событием не только для советских войск, но и для местного населения, которое встречало бойцов Красной армии с неподдельной радостью. Советские войска также захватили крупный плацдарм на западном берегу реки Висла, что впоследствии позволило развить наступление на силезском направлении, в центральные районы Польши и к границе нацистской Германии.
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Елена Перлова