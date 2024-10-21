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В Орехово-Зуево привезли икону Казанской Божией Матери

21 октября 2024, 09:28
Икона Казанской Божией Матери (фото: пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево)

Икона Казанской Божией Матери (фото: пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево)

20 октября Орехово-Зуевский округ встретил икону Казанской Божией Матери, известную как икона Русских Побед. Искусствоведы предполагают, образ был написан приблизительно в 1580 году. После прибытия иконы был совершен молебен с просьбой о даровании победы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В Смутное время икона Казанской Божией Матери стала полковым образом народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского. После освобождения Москвы она была помещена во Введенскую церковь, а затем перенесена в Казанский собор.

Русская победа в Отечественной войне 1812 года и триумфальное взятие Парижа в 1814 году также были связаны с молитвами, возносимыми перед этой святыней.



Принесение иконы Божией Матери «Казанская» в различные города России проходит в рамках Всероссийского молебна о Победе. Каждый желающий сможет помолиться перед чудотворным образом в Богородицерождественском соборе в г. Орехово-Зуево 21 и 22 октября.

21 октября по улицам Орехово-Зуево пройдет большой Крестный ход, в котором примут участие участники специальной военной операции и их семьи.

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#крестный ход
#религия
#орехово-зуево
В Церкви Святителя Николая Чудотворца в Серпухове устраивают субботники
21 октября 2024, 09:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В храме Николы Бутки 19 октября прошёл субботник. Прихожане из храмов Всех Святых и Николы Белого собрались в 11 утра на молебен святому Николаю Чудотворцу. После общей молитвы все приступили к уборке территории храма, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
26 октября также пройдёт молебен, после которого прихожане продолжат наводить порядок, но уже внутри храма.

Все желающие приглашаются присоединиться к уборке и принять участие в благом деле для Божьего дома, посвящённого святому Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу.

Церковь была построена в 1711 году на месте деревянного храма. В период с 1780 по 1788 год был пристроен дополнительный придел, а в 1850 году — расширен придел, посвящённый святому великомученику и победоносцу Георгию.

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День Трифона и Пелагеи 21 октября: Почему стоит избегать финансовых сделок и лени
21 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Riekkinen

21 октября отмечается день святых Трифона и Пелагеи, известный в народе как «Ознобица» или «Ознобница». В это время на улице становится всё холоднее. Православная церковь в этот день вспоминает двух святых — Трифона Вятского и Пелагию Антиохийскую.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 21 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День Трифона и Пелагеи — история

Трифон

Трифон родился в 16 веке. С раннего возраста он ощущал призвание к иноческой жизни. Его желание укрепилось, когда он услышал в храме слова, что Господь призывает иноков к числу избранных. Тайно покинув родительский дом, Трифон отправился в Пермскую губернию, где принял постриг в Пыскорском монастыре.

В итоге он так усердно трудился, что заболел и оказался на грани смерти. В этот критический момент к нему явился святитель Николай с ангелом, исцелив его и наделив даром чудотворения.

Слухи о его новых способностях быстро распространились по округе. Чтобы избежать зависти со стороны братьев, святой удалился в уединенные места на реке Мулянке, а затем переместился на реку Чусовую, где основал монастырь. Позже он также основал Успенский Трифонов монастырь на Вятке.

Пелагия

В этот день также вспоминают Пелагию Антиохийскую, которая жила в III веке. Она была известна своей необычайной красотой и до своего обращения к христианству вела распутную жизнь, работая танцовщицей и блудницей.

Однажды в Антиохии проходил собор, на который собрались епископы со всей Сирии. Один из них увидел Пелагию и, потрясенный ее бесстыдством, всю ночь молился о ее спасении.

На следующее утро неведомая сила привела Пелагию в храм. Служба и проповедь глубоко тронули ее. Она ужаснулась от осознания своей грешной жизни и обратилась к епископу Нонну с просьбой о крещении. Приняв христианство, она раздала все свое имущество бедным и, выдав себя за юношу, приняла монашеский постриг. Никто не подозревал о ее истинной сущности до самой смерти.

Традиции

В этот день предки начинали готовить одежду и обувь к холодам: шили, перешивали и утепляли вещи. Мужчины отправлялись в лес за дровами, обеспечивая тепло в доме на всю зиму. Помимо этого, бочки с засоленными огурцами опускали в омуты, чтобы они хранились свежими до весны.

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

Что нельзя делать 21 октября 2024

  • Болтать по пустякам;
  • Лениться;
  • Ходить на свидания и знакомиться с новыми людьми;
  • Рекомендуется избегать сотрудничества или финансовых сделок с людьми, которых вы плохо знаете;
  • Лучше избегать ссор и конфликтов.

Что можно делать 21 октября 2024

  • Уделите внимание хозяйственным делам, подготовьте дом к зиме, чтобы обеспечить комфорт и тепло;
  • Важно уделить время семье и близким, чтобы укрепить связи и сохранить традиции.

Приметы на погоду

Холода наступят очень скоро, если облака на небе расположены слишком низко. Помимо этого, стоит ждать суровую зиму, если мыши роют свою нору в теплую сторону.

Именины 21 октября 2024

Именины 21 октября отмечают обладатели таких имен, как Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна.

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Конец эры сенсорных экранов прогнозируют в ближайшем будущем
WSJ: кнопочные гаджеты способны вытеснить сенсорные экраны
20 октября 2024, 21:02

Фото: istock/loki_ast

Кнопочные устройства могут вытеснить сенсорные экраны, которые уже не так популярны, как раньше. Об этом заявляет The Wall Street Journal (WSJ) в воскресенье 20 октября.
В статье упоминается 16-е поколение iPhone. Apple, которая долгое время старалась избавиться от физических кнопок в своих смартфонах, внедрила отдельную кнопку для управления камерой. Компания объясняет это решение тем, что пользователи ценят привычное тактильное ощущение.

В статье подчеркивают, что, возможно, наступил конец эры сенсорных экранов. Кнопки становятся популярными в электронных книгах и бытовой технике. Это явление назвали «ре-буттонизацией».

Одной из причин возвращения к кнопкам является безопасность: физические элементы позволяют сосредоточиться на дороге, что особенно важно для водителей.

Кроме того, кнопочное управление проще. Эксперты отмечают, что некоторые действия удобнее выполнять механически, без необходимости постоянно смотреть на экран. К тому же, кнопочные устройства дешевле в производстве, чем сенсорные.

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#технологии
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Не дожил до юбилея один день: умер актёр из «Женитьбы Бальзаминова»
Актёр из «Женитьбы Бальзаминова» Анатолий Гридин умер на 95 году жизни
20 октября 2024, 18:15

Фото: iStock/Boris Ipatov

Заслуженный артист России, советский актёр театра и кино, балетмейстер Анатолий Гридин скончался, не дожив один день до юбилея. Об этом сообщается на сайте Мариинского театра.
Уточнется, что Гридина не стало минувшей ночью. Сегодня, 20 октября, ему бы исполнилось 95 лет.

Коллектив Мариинского театра выразил соболезнования родным и близким, друзьям и ученикам Анатолия Гридина.

Актёр был зачислен в труппу Мариинского театра в 1952 году. До этого он служил в Новосибирском театре оперы и балета.

В 1982 году Гридин сыграл в легендарном телебалете «Анюта», а в 1989 году получил роль генерала в комедии по мотивам произведения А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова».

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На сохранение сельской ипотеки в России выделят более 6,8 млрд рублей
На сохранение льготной ипотеки в селах выделяют более 6,8 млрд рублей
20 октября 2024, 17:52

Фото: istock/LYagovy

Правительство России выделяет более 6,8 млрд рублей для поддержки льготной ипотеки в сельской местности и программы льготных кредитов на улучшение жилищных условий. Это решение закреплено в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишутин.

Правительство России выделяет более 6,8 млрд рублей для поддержки льготной ипотеки в сельской местности и программы льготных кредитов на улучшение жилищных условий. Это решение закреплено в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишутин.

Большую часть средств, а именно более 6,4 млрд рублей, направят на продление льготной ипотеки со ставкой до 3% годовых. Таким образом, в 2024 году будет поддержат 142,8 тыс. ранее выданных кредитов.

Программа льготной ипотеки в сельской местности действует с 2020 года. За это время ей воспользовались более 160 тыс. заемщиков. В рамках программы можно приобретать готовые дома, дома с участками земли, а также квартиры в домах высотой не более пяти этажей. Кроме того, программа включает в себя строительство домов силами самих заемщиков. Все это в рамках госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий.

Еще почти 330 млн рублей выделят на продолжение программы льготных кредитов на благоустройство домов. Ставка по этим кредитам составит до 5%. На это деньги можно проводить электричество, воду и газ, канализацию, отопление, а также ремонтировать инженерные системы и кровлю.

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Более 800 домов расселено по программе реновации в Москве
20 октября 2024, 16:47

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 2017 года, когда началась реализация программы реновации в Москве, к переезду приступили жители 1073 старых домов, из которых более 800 зданий полностью расселены. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Отмечается, что в общей сложности в рамках этой программы были расселены 812 домов старого фонда. Они распологались во всех административных округах Москвы. На их местах появляются новые жилые дома с сопутствующей инфраструктурой по стандартам программы реновации.

В настоящее время на стадии проектирования и строительства находится порядка 460 жилых комплексов, общая площадь квартир в которых составляет девять миллионов квадратных метров, отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Больше всего домов было расселено на юго-востоке Москвы (134 здания), следом идёт восточное направление (114) и завершает тройку лидеров Западный административный округ со 106 расселёнными домами. На первых этажах домов, готовящихся к расселению, жители могут получить бесплатную помощь с переездом, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

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Климатическая зима придёт в Москву на 20 дней позже положенного, сообщил синоптик
Синоптик Тишковец: климатическая зима придёт в Москву в начале декабря
20 октября 2024, 16:03

Фото: iStock/yulenochekk

Климатическая зима в Москве начнётся на 20 дней позже, чем обычно, в начале декабря. Об этом РИА Новости сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Отмечается, что в столице климатическая зим должна наступать 13 ноября, однако в этом году смена сезонов произойдёт позже. Это укладывается в тенденцию глобального изменения климата, подчеркнул специалист.

По его словам, за последние несколько десятилетий осень удлинилась примерно на 20 суток, начительно сокращая продолжительность самого холодного времени года.

По прогнозам центра «Фобос», переход среднесуточных показателей температуры до отрицательных значений, а также формирование устойчивого снежного покрова произойдут только в начале декабря.

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Патриарх Кирилл призвал к отражению атак на Россию и Церковь
20 октября 2024, 15:44

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: сайт Кремля)

Многие враждебные силы сегодня пытаются разрушить Россию и, в первую очередь, нападают на православную Церковь. Конечно, все эти атаки недругов на страну веру не должны возыметь никакого успеха, их следует отразить.
Об этом сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после Божественной литургии в Успенском соборе в Смоленске. В эти дни предстоятель Русской православной церкви совершает первосвятительский визит в древний российский город и Смоленскую епархию.

В своей проповеди патриарх Кирилл подчеркнул, что все враждебные силы должны быть отражены от жизни и веры россиян, как героические предки ныне живущих граждан страны отражали иноплеменные полки, желающие погубить и поработить великий и единый русский народ.

Предстоятель также подчеркнул, что в твёрдой вере заложена основа русского национального самосознания, в ней источник патриотизма россиян, а также источник любви к своей Родине, и большой, и малой.

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Адвокат Ефремова оценил его шансы выйти по УДО к Новому году
Mash: адвокат Ефремова уверен, что актёр не выйдет по УДО до Нового года
20 октября 2024, 14:37

Фото: iStock/OlFedv

Шансы актёра Михаила Ефремова выйти из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) до Нового года крайне малы. Об этом его адвокат сообщил в беседе с Telegram-каналом Mash.
По его словам, отмечать Новый год Ефремов будет в колонии по ряду причин. В частности, пока не было подано прошение. В настоящее время к этому только готовятся и собирают все необходимые справки. И даже если оно будет подано в ближайшие дни, процесс рассмотрения и принятия решения займёт довольно много времени.

К тому же, сама администрация исправительной колонии №4 в Белгородской области, где сейчас находится Ефремов, «не горит желанием» отпускать его из-за систематических нарушений им распорядка и постоянных замечаний по поводу его внешнего вида.

Ранее в этот день Telegram-канал SHOT написал, что Ефремов может отпраздновать новый год дома на фоне серьёзного обострения у него хронической обструктивной болезни лёгких.

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