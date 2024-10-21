В Орехово-Зуево привезли икону Казанской Божией Матери

Икона Казанской Божией Матери (фото: пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево)
20 октября Орехово-Зуевский округ встретил икону Казанской Божией Матери, известную как икона Русских Побед. Искусствоведы предполагают, образ был написан приблизительно в 1580 году. После прибытия иконы был совершен молебен с просьбой о даровании победы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В Смутное время икона Казанской Божией Матери стала полковым образом народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского. После освобождения Москвы она была помещена во Введенскую церковь, а затем перенесена в Казанский собор.
Русская победа в Отечественной войне 1812 года и триумфальное взятие Парижа в 1814 году также были связаны с молитвами, возносимыми перед этой святыней.
Принесение иконы Божией Матери «Казанская» в различные города России проходит в рамках Всероссийского молебна о Победе. Каждый желающий сможет помолиться перед чудотворным образом в Богородицерождественском соборе в г. Орехово-Зуево 21 и 22 октября.
21 октября по улицам Орехово-Зуево пройдет большой Крестный ход, в котором примут участие участники специальной военной операции и их семьи.
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Русская победа в Отечественной войне 1812 года и триумфальное взятие Парижа в 1814 году также были связаны с молитвами, возносимыми перед этой святыней.
Принесение иконы Божией Матери «Казанская» в различные города России проходит в рамках Всероссийского молебна о Победе. Каждый желающий сможет помолиться перед чудотворным образом в Богородицерождественском соборе в г. Орехово-Зуево 21 и 22 октября.
21 октября по улицам Орехово-Зуево пройдет большой Крестный ход, в котором примут участие участники специальной военной операции и их семьи.
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Дайана Хусинова